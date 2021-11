Stal węglowa - zastosowanie, charakterystyka i właściwości

Do najpopularniejszych rodzajów metali zalicza się stal węglową, aluminium oraz miedź. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu pierwszemu rozwiązaniu. Sprawdź, jakie właściwości i zastosowanie ma stal węglowa.

Czym jest stal węglowa?

Stal węglowa, nazywana także czarną, to stop żelaza, w którego składzie pierwiastki - poza węglem - mają niższe wartości graniczne niż jest to przyjęte w określonych normach. Spotyka się ją w formie arkuszy albo szpuli, a powstaje ona w wyniku obróbki plastycznej, podczas której arkusze blachy są poddawane walcowaniu (na gorąco lub zimno), ciągnieniu (również na zimno lub gorąco), kuciu oraz prasowaniu. Wszystkie te procesy sprawiają, że arkusz zyskuje wybrany kształt - ceownika, kątownika, profilu zamkniętego, blachy, rury lub inny. Wyróżnia się trzy rodzaje stali węglowej: niskowęglową, średniowęglową oraz wysokowęglową.

Poznaj właściwości stali czarnej

W składzie tej stali można znaleźć domieszkę węgla (nieprzekraczającą 2.11%) i to właśnie dzięki niej ten surowiec cechuje się tak wysoką wytrzymałością, plastycznością oraz twardością. Stal czarna jest też łatwa w obróbce, to kolejna wielka zaleta tego rozwiązania. Niestety, materiał ma również wady. Jedną z nich jest podatność na korozję, ale dzięki ocynkowaniu materiał zyskuje dodatkową odporność na rdzewienie oraz warunki atmosferyczne, więc może być on z powodzeniem stosowany na zewnątrz.

Stal węglowa - zastosowanie

Stal węglowa to materiał, który cechuje się plastycznością, trwałością oraz wysoką estetyką, dlatego też inwestorzy chętnie sięgają po to rozwiązanie. Obecnie stal czarna znajduje zastosowanie w różnych branżach. Możemy uzyskać z niej m.in. następujące produkty:

blachy stalowe, perforowane lub ryflowane – to półprodukty wykorzystywane głównie w budownictwie, ślusarstwie, do budowy maszyn, kontenerów do transportu oraz produkcji samochodów;

rury stalowe szwowe i bezszwowe – te produkty znajdują zastosowanie w ciągach instalacyjnych, ciepłowniczych oraz hydraulicznych;

pręty gładkie i zbrojeniowe - je głównie stosuje się w budownictwie do zbrojenia fundamentów, ścian i stropów;

płaskowniki;

profile zamknięte - najczęściej wykorzystywane są przy produkcji ogrodzeń, balustrad, konstrukcji hal produkcyjnych i magazynowych bądź mniejszych garaży;

kształtowniki - do których zaliczają się teowniki, ceowniki i kątowniki o bardzo szerokim zastosowaniu.

Jak pokazuje powyższa lista, stal węglowa ma sporo zastosowań i możliwości. Jeśli chcesz zamówić ten materiał, koniecznie sprawdź firmę POLSTAL. W ofercie tej firmy znajdziesz nie tylko stal czarną, ale również chromowaną, nierdzewną, kotłową lub żarową. Sprawdź, jakie produkty ze stali węglowej https://polstal.pl/handel/stal-czarna oferuje swoim klientom POLSTAL.