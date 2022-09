Stawy kolanowe a rower - warto mieć szeroko otwarte oczy

Stawy kolanowe a jazda na rowerze - warto wiedzieć więcej

Każdy ból, w tym np. ból kolan, może nam skutecznie obrzydzić życie. Warto więc tak walczyć z bólem kolana, by jak najszybciej się go pozbyć. Kluczem do harmonijnego rozwoju naszego ciała może stać się jazda na rowerze. Warto tutaj podkreślić, że ta aktywność ze względu na jej równomierny wpływ na nasze ciało, powinna pomóc uniknąć bólu kolan w przyszłości. Ból kolan może się pojawić w momencie mocnego przeciążenia stawów, np. podczas regularnego biegania. Ból kolana informuje nas, że w obrębie stawu kolanowego dzieje się coś niepokojącego. Mogą to być problemy z zimnem, czy też kłopoty z chrząstką kolanową, itp. Częstą przyczyną bólu kolan u rowerzystek oraz rowerzystów może być, np. złe ustawienie siodełka rowerowego, czy też złe stawianie bloków podczas jazdy w pedałach zatrzaskowych. Także nieosłonięcie kolan przed zimnem, np. wiosną, może się przyczynić do pewnych problemów ze stawami kolanowymi w przyszłości. Nie da się bowiem ukryć, że jazda na rowerze obciąża kolana, a więc warto o nie dbać zawczasu, by nie dopadło nas, np. zapalenie ścięgna rzepki czy też inna przypadłość.

Trzeba jeździć tak, by nie pojawił się ból kolan

Oczywiście jeżdżąc na rowerze naturalną ruchomość kończyn utrzymujemy w jak najlepszym porządku. Jazda na jednośladzie pozwoli nam wzmocnić mięśnie czworogłowe uda, czy też rozbudować mięśnie kończyn dolnych. By zniwelować ryzyko kontuzji do zera, przed każdą wyprawą rowerową warto nieco się rozgrzać, wykonując ćwiczenia ogólnoruchowe. To pomoże nam przyzwyczaić mięśnie i stawy, do czekającego je wysiłku. Nierozgrzane mięśnie mogą mieć negatywny wpływ na przeciążenie kolan, a jeśli odczuwamy silny ból w ich obrębie, lepiej by było zrezygnować tego dnia z jazdy na rowerze. Nie ma tutaj co czekać, że ból minie, bo od tego momentu np. do początku stanu zapalnego stawu kolana droga jest krótka. Regeneracja kolana może potrwać dość długo, dlatego przed każdym treningiem rozgrzejmy nogi. Przykurczone mięśnie źle zareagują na wysiłek, a my możemy się nabawić poważnych problemów, takich jak zwyrodnienie stawu kolanowego, itp. Stawy kolanowe a jazda na rowerze to zbyt poważne zagadnienie, by przejść nad nim do porządku dziennego. Z pewnością przyda nam się także dobry kolagen na stawy, np. kolagen na stawy w płynie "Flexus Shot", itp. O tym jak działają dobroczynne suplementy na stawy kolanowe, dowiemy się więcej na stronie internetowej: www.zdrowievalentis.pl. Znajdziemy tam całą masę porad co robić, gdy np. pojawia się ból w bocznej części kolana, czy też czy warto poświęcić czas na ćwiczenie mięśni przed jazdą na rowerze. Im więcej będziemy wiedzieć, jaki wpływ na nasze zdrowie mogą mieć zbyt wąsko ułożone nogi na rowerze, tym lepiej dla nas. Unikniemy w ten sposób nadwyrężenia rzepki, czy też nie wkroczymy w lato z tzw. wiosennym kolanem. Warto o tym zawsze pamiętać.

Co robić, jeśli podczas jazdy na rowerze odczuwamy ból kolana?

Jeśli już jednak kolana bolą nas podczas jazdy na rowerze, to jak najszybciej nasz staw kolanowy powinien obejrzeć fizjoterapeuta albo lekarz. Normalna jazda na rowerze nie obciąża stawów w niebezpieczny sposób, co innego może jednak wywołać jazda wyczynowa. Mając do czynienia z dolegliwościami bólowymi nie sięgajmy po maści czy żele, bo one tylko zamaskują ból, nie likwidując jego przyczyny. Wizyta u lekarza ortopedy pomoże nam pokonać "wiosenne kolano", czy też zredukować poważniejsze kłopoty. Trudno bowiem cieszyć się życiem, gdy kolano boli nas nieustannie. Po intensywnej jeździe rowerem możemy także odczuwać ból kolana pod rzepką. Dolegliwość ta jest także znana jako "kolano skoczka". W takim przypadku należy przystąpić do wzmocnienia słabszej grupy mięśni - mięśni czworogłowych uda. Poprzez ćwiczenie mięśni, np. przysiadami na niestabilnym podłożu możemy wzmocnić je do konkretnej jazdy rowerem w przyszłości. Jest to niestety częsta przypadłość, jeśli zaczynamy zbyt intensywnie jeździć na rowerze. Wykonując proste ćwiczenia, możemy zdecydowanie wpłynąć na własną kondycję. Innymi przyczynami bólu w obrębie kolana może być zespół tarcia powięzi, na który może mieć wpływ intensywność treningów, na zbyt wysokim siodełku. Warto więc uważać na szczegóły i starać się jeździć rozsądnie - to z pewnością nam nie zaszkodzi.