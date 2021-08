Street workout na własnym podwórku? To ci się przyda!

Akcesoria do treningów

Wybierając właśnie tę opcję ćwiczeń, warto zastanowić się nad dodatkowym wyposażeniem, które zwiększy efektywność wykonywanego treningu. „Te urządzenia pozwolą wam wykonywać dokładniejsze treningi i lepiej przygotują ciało do bardziej skomplikowanych ćwiczeń” - twierdzi założyciel pierwszej w Polsce szkoły Street Workoutu. Jednym z takich produktów jest specjalistyczna guma do podciągań lub rozciągań przydająca się np. w czasie rozgrzewki przed treningowej. Pomoże ona również zadbać o sprawność obręczy barkowej. Nierzadko wykorzystywana jest też do nauki podciągań wykonywanych jedną ręką, czy przedniej dźwigni, czyli tzw. front levera.



Fantastycznym pomysłem będą również różne obciążenia, np. na kostki. Jak to działa? To proste - zwiększając wagę swojego ciała, dodając dodatkowe kilogramy, wykonuje się większą pracę w określonych partiach. Najczęściej stosuje się tę metodę, gdy celem jest wzmocnienie mięśni brzucha. Niejednokrotnie obciążenia stosowane są również podczas stania na rękach, czy robienia tzw. spiczagi. Inne mięśnie zaangażowane w trakcie takich ćwiczeń to m.in.:

mięśnie przedramienia

przedramienia mięśnie pośladkowe

mięśnie czworoboczne

mieście naramienne

Używając obciążenia, zwiększana jest efektywność pracy w tych partiach ciała. To rozwiązanie chętnie stosowane przez profesjonalnych gimnastyków, a nawet cyrkowców, którzy rozwijają dzięki temu poziom swojej równowagi.



Kolejnym dobrym pomysłem będzie zaopatrzenie się w kółka gimnastyczne. Podobnie jak obciążenia, działają one na wiele części ciała. Korzystają z nich przede wszystkim mięśnie pleców, szczególnie odcinka lędźwiowego. Najczęściej stosuje się tę metodę podczas wyjątkowo wymagającej nauki planche. Specjaliści szczególnie apelują o ostrożność przy wykonywaniu tego typu ćwiczeń, ponieważ bardzo łatwo o niekorzystne i bolesne kontuzje. Oprócz tego warto również rozważyć opcję uchwytów do pompek, które fantastycznie rozciągają mięśnie.

Street w orkout w domu - to możliwe?

Poświęcając niewielki budżet, można część street workoutowych ćwiczeń wykonywać również w domu. To wspaniała opcja, gdy tzw. siłownia pod chmurką jest zalana deszczem, czy mocno ośnieżona. W jaki sprzęt warto zainwestować? Jednym z podstawowych i najpopularniejszych pomysłów jest zamontowanie drążka rozporowego w futrynie. Dzięki niemu można wykonywać tradycyjne podciąganie bez wychodzenia z domu. To szczególnie wygodna opcja. Jednakże, zanim przystąpi się do kupna lub montażu, należy upewnić się, że warunki są ku temu sprzyjające. Pierwszym przeciwskazaniem jest drewniana futryna. Wykonywanie ćwiczeń może ją zniszczyć, a to już niemały problem, jeśli mieszkanie jest np. wynajęte. Drugim przeciwskazaniem jest wysoka waga ćwiczącego. Może zdarzyć się, że drążek przy dużym obciążeniu po prostu osunie się w dół - to wygeneruje przede wszystkim straty materialne, ale może również doprowadzić do powstania kontuzji, która uniemożliwi treningi na jakiś czas.

Jeśli drążek okazał się zbyt dużym kłopotem, być może odpowiednim rozwiązaniem okaże się wybór specjalistycznej mobilnej poręczy do ćwiczeń w domu. Taki sprzęt sprawdzi się, nawet jeśli powierzchnia domu lub mieszkania jest naprawdę mała. Wystarczy rozłożyć, a po aktywności złożyć, a następnie schować. Można dzięki temu robić wznosy nóg oraz tradycyjne pompki.

Warto posiadać opcje - ćwiczyć zarówno w domu, jak i na zewnątrz. Tylko wtedy nie znajdą się żadne wymówki, które sprawiłyby, że trening zostałby pominięty.

Partnerem artykułu jest K-Sport Polska