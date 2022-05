Strefa sypialniana w pokoju młodzieżowym

Klasyczne łóżko młodzieżowe 90x200 do gustownej sypialni

Najbardziej uniwersalnym wyborem pasującym do każdego pokoju jest drewniane, klasyczne łóżko młodzieżowe 90x200. Jasna, prosta rama wyposażona w materac doskonale wpisuje się w trendy obowiązujące w architekturze wnętrz. Pozbawiony zbędnych ozdobników mebel może stać się spójną częścią aranżacji w stylu minimalistycznym, skandynawskim, czy cieszącym się coraz większą popularnością, stylu boho. Drewniane łóżko młodzieżowe 90x200 nabierze wyjątkowego charakteru, kiedy połączysz go z akcentami dekoracyjnymi pasującymi do stylu dominującego w pokoju – pledem i poduszkami.

Uwadze osób poszukujących łóżka do stylowego pokoju, szczególnie zamieszkanego przez dziewczynę zwracającą uwagę na detale, polecamy łóżka tapicerowane dla dzieci i młodzieży. Mebel z wyższym wezgłowiem obitym miękką tkaniną doda klasy dopieszczonej sypialni inspirowanej stylem glamour, shabby chic czy prowansalskim. Wśród łóżek tapicerowanych dla dzieci i młodzieży w standardowym wymiarze 90x200 szczególnie dużą popularnością cieszą się modele obite welurem. Mięsista, miękka tkanina o delikatnie połyskującym wykończeniu prezentuje się niezwykle elegancko, a jednocześnie wyróżnia się wysoką trwałością i odpornością na przetarcia i mechacenie.

Materac do łóżka młodzieżowego 90x200 – witaj nowy dzień z uśmiechem

Pamiętaj o tym, że nawet najlepsze łóżko nie będzie dobrze spełniało swojej funkcji, jeśli nie wyposażysz go w solidny materac i stelaż zapewniający mu stabilność. Jeszcze do niedawna powszechna była opinia, według której im twardsza jest powierzchnia, na której śpimy, tym lepiej dla naszego organizmu. Dzisiaj ortopedzi jednogłośnie obalają tę tezę i zaznaczają, że stopień twardości materaca powinien być dostosowany do indywidualnej budowy anatomicznej użytkownika. Zadaniem materaca jest odciążenie mięśni i stawów poprzez zapewnienie równomiernej podpory kręgosłupowi na całej jego długości. Osoby cięższe powinny wybierać modele o twardszej strukturze, natomiast drobne osoby o niskiej wadze – modele bardziej miękkie. Nie bez znaczenia jest materiał, z którego wykonany jest materac oraz jego wewnętrzna struktura. Wśród dostępnych modeli wyróżnić możemy materace sprężynowe, piankowe, kieszeniowe, lateksowe i z memory foam (pianki termoelastycznej). Każdy rodzaj materaca inaczej reaguje na nacisk, a co za tym idzie – inaczej pracuje. Alergikom szczególnie polecane są materace lateksowe. Sprężysty lateks o kanalikowej budowie zapewnia optymalną cyrkulację powietrza, dobrze odprowadza wilgoć, uniemożliwia rozwój bakterii i grzybów oraz zapobiega gromadzeniu się kurzu w zakamarkach łóżka. Niemniej ciekawą propozycją są zaskakująco wygodne materace z pianki termoelastycznej reagującej na ciepło ludzkiego ciała. Innowacyjne materace generują nie kilka, a miliony punktów podparcia. Kładąc się na nim, możemy poczuć delikatne zapadanie się w jego strukturę. Materac otula ciało, dokładnie dopasowując się do wszystkich kształtów.

Kanapy tapicerowane do spania do niewielkiego pokoju

Urządzenie pokoju młodzieżowego nieco się komplikuje, kiedy masz do dyspozycji mocno okrojoną przestrzeń. W pomieszczeniach o niewielkim metrażu ustawienie wolnostojącego łóżka często oznacza rezygnację z innych mebli, na przykład niewielkiej kanapy czy pufy, na których można ugościć znajomych czy obejrzeć serial. Tam, gdzie brakuje miejsca na wieloelementowy komplet mebli z łóżkiem, idealnie sprawdzi się zgrabna kanapa albo narożnik z funkcją spania. Nowoczesne kanapy do spania są zaprojektowane w taki sposób, aby zapewniały wygodę w pozycji leżącej i siedzącej. Dzięki mechanizmom wspomagającym rozkładanie, transformacja sofy w duże, wygodne łóżko zajmuje chwilę. Kanapy wyposażone są w pojemniki, w których zmieści się pościel, dodatkowa poduszka i pledy. Meble tapicerowane z funkcją spania, ze względu na codzienne użytkowanie, powinny być pokryte wytrzymałą tkaniną odporną na przetarcia. Ważne jest, aby nowa kanapa tapicerowana do spania zabezpieczona była przed wnikaniem zabrudzeń i płynów.

Amerykanka – kanapa do spania w wersji mini

Ciekawą alternatywą dla klasycznej sofy albo narożnika z funkcją spania jest jednoosobowa amerykanka – rozkładany mebel, który zmieści się w nawet bardzo małym pokoju. W ciągu dnia amerykanka będzie ulubionym miejscem do czytania książek, relaksu przed komputerem czy konsolą, a w nocy zapewni Ci optymalne warunki do wartościowego wypoczynku.