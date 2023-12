Studia inżynierskie – teraz dostępne na niepublicznych Uniwersytetach WSB Merito w 10 miastach w Polsce

Studia inżynierskie – dlaczego warto?

Od dłuższego czasu Polska zmaga się z niedoborem wykwalifikowanych inżynierów – i to w wielu gałęziach gospodarki. Tym samym popyt na usługi pracowników z tytułem inżyniera cały czas jest niezwykle wysoki, i mowa nie tylko o specjalistach z branży IT, ale też np. z logistyki czy inżynierii zarządzania.

Kuszące są również zarobki, jakie osiągają osoby z wykształceniem inżynierskim. Z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń z 2022 r. wynika, że mediana pensji osób z wykształceniem wyższym magisterskim inżynierskim wynosiła w zeszłym roku 8100 zł brutto. Dla porównania, mediana wynagrodzeń z tytułem „zwykłego” magistra wyniosła 7250 zł brutto. To z kolei udowadnia, że inżynierowie przeciętnie zarabiają więcej od osób, które nie ukończyły studiów inżynierskich.

Co istotne, osoby, które rozważają podjęcie nauki na studiach inżynierskich nie muszą wcale aplikować na uczelnie techniczne; kierunki inżynierskie mają w swojej ofercie m.in. Uniwersytety WSB Merito.

Działalność naukowa na najwyższym poziomie na Uniwersytetach WSB Merito

Najlepszym dowodem na to, że warto rozważyć studia inżynierskie na Uczelniach WSBMerito jest fakt, że zmiana kategorii na uniwersytet (co stało się w kwietniu tego roku) była możliwa dzięki wysokim wynikom ewaluacji działalności naukowej, której Wyższe Szkoły Bankowe poddały się w ramach Federacji WSB-DSW. To potwierdzenie, że poziom naukowy Uczelni WSB Merito jest wysoki; Uniwersytety WSB Merito zyskały również możliwość nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w nowych dyscyplinach naukowych.

Za nauką na Uniwersytetach WSB Merito przemawia również fakt, że od zawsze Uczelnie WSB Merito stawiały na praktyczność przekazywanej wiedzy, a kierunki w ich ofercie były dostosowane do aktualnych potrzeb rynku pracy. Tym samym absolwenci Uniwersytetów WSB Meritonie powinni mieć problemów ze znalezieniem zatrudnienia, niezależnie od tego, w jakiej branży chcieliby pracować.