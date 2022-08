Studia MBA - wszechstronny rozwój współczesnego menedżera

MBA - studia dla współczesnych menedżerów

Kierunek MBA to w rozwinięciu Master of Business Administration. Studia te trwają od roku do dwóch lat. Ich największą zaletą jest dostęp do wiedzy sprawdzonej w praktyce. Dzieje się to dzięki temu, że programy nauczania są tworzone we współpracy z zagranicznymi uczelniami bądź większymi firmami, które stają się jednocześnie partnerami uczelni polskich. Studenci uzyskują dostęp do know-how wykorzystywanego w danej organizacji, dzięki czemu po ukończeniu studiów wkraczają w świat biznesu z większym doświadczeniem. W ramach studiów odwiedzają także firmy lub uczelnie zagraniczne i biorą udział w szkoleniach oraz warsztatach związanych z kierunkiem.

Jedną z uczelni, które oferują studia MBA jest Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej. Współpracuje ona z London Business School, HEC Paris oraz NHH (Bergen), które są współzałożycielami kierunku. Uczelnia ta nie poprzestaje w działaniach i nawiązuje współpracę z kolejnymi podmiotami, m.in. POLIMI Graduate School of Management (Politecnico di Milano), Management Center Innsbruck oraz MIT Enterprise Forum Central & Eastern Europe.

Program studiów MBA

Cały program nauczania został oparty na trzech głównych filarach, które stanowią Business in Action, Knowledge for Business, a także Personal Development: Transformation Labs.

W programie znajduje się szeroki wybór specjalistycznych przedmiotów, które prowadzone są przez Politechnikę Warszawską oraz podmioty partnerskie. W ramach pierwszego filaru studenci zyskują wiedzę z takich przedmiotów, jak chociażby Managing People And Organisations.

Drugi filar studiów zajmuje się łączeniem wiedzy z praktyką, dzięki czemu student zyskuje coś więcej niż tylko teoretyczne wprowadzenie. Uczy się on rozwiązywania problemów, przed którymi może stanąć jako menedżer. Wszystko to odbywa się podczas warsztatów i projektów. Uczelnia ma na celu przekazaniu studentowi praktycznej wiedzy na temat sił napędowych każdego biznesu, czyli inwestorów, przedsiębiorców, konsultantów oraz dyrektorów.

Trzeci filar polega na pogłębieniu samoświadomości oraz zdobyciu kompetencji interpersonalnych. Są one nieodłącznym elementem rozwoju menedżera. Dzięki nim będzie on potrafił stworzyć relacje biznesowe oraz właściwie i efektywnie zarządzać zespołem. Zajęcia odbywają się poprzez pracę zarówno indywidualną, jak i zespołową. Student kończy ten filar ze znajomością swoich słabych i mocnych stron oraz wiedzą na temat skutecznego rozwoju osobistego.

Dlaczego warto zdobyć dyplom MBA?

Studia te dają wiedzę praktyczną, którą menedżer może wykorzystać w swojej pracy. Studia są też okazją do networkingu i wyjazdów zagranicznych, w celu poznania zasad funkcjonowania konkretnych organizacji. To świetny sposób na zdobycie nowych perspektyw oraz poznanie technik pracy zagranicznych podmiotów. Dodatkowo student ma okazję wykorzystać w praktyce zarówno wiedzę zdobytą podczas studiów, jak i umiejętności językowe.

Studenci mają także okazję poznać know-how przeróżnych firm współpracujących z uczelnią. To wielka szansa rozwoju. Dzięki niej po podjęciu pracy na menedżerskim stanowisku student może być lepszym liderem. Student potrafi określić swoje mocne i słabe strony, a także pomóc innym w poszukiwaniu tych cech. Dzięki temu nie tylko on sam, ale także i jego zespół pracowniczy, może się rozwijać.

Absolwenci kierunku MBA potwierdzają, że studia te przyspieszyły ich awans lub zdobycie wymarzonego stanowiska pracy. Podnoszenie kompetencji w połączeniu z praktyką daje najlepsze efekty.

Absolwenci studiów MBA najczęściej szukają zatrudnienia jako:

przedstawiciel firm międzynarodowych,

specjalista do spraw marketingu międzynarodowego,

asystent w placówkach dyplomatycznych.

Międzynarodowe korporacje już czekają na ambitnych absolwentów! Gwarantują wysokie zarobki, dlatego też koszt studiów szybko się zwraca. To inwestycja w rozwój i lepszą przyszłość.

Często studia te są kierowane do osób, które posiadają już doświadczenie na stanowisku menedżerskim, dzięki czemu studenci mogą dzielić się i wymieniać swoim doświadczeniem. Kierunek MBA staje się więc miejscem przepływu umiejętności i wiedzy nie tylko na linii wykładowca-student, ale także student-student.