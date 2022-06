Sukienki z odkrytymi plecami – jak je nosić? 5 zasad, o których warto pamiętać

Jak wybrać i nosić sukienkę z odkrytymi plecami?

Eleganckie, casualowe lub odważne propozycje na zabawę w klubie – sukienki z odkrytymi plecami, jak każdy inny ich fason, mają wiele odsłon. Przywykłyśmy do myślenia, że taką kreację wypada założyć tylko gwiazdom na galę lub rozdanie nagród. Pora je zmienić! Sukienkę bez pleców może nosić każda kobieta, nie tylko na wyjątkową okazję. Jeśli raz założysz zwiewną, letnią sukienkę z wycięciem z tyłu, od razu się przekonasz.

Głębokość dekoltu jest kwestią upodobań – to ty decydujesz, czy wolisz płytszy, czy ten sięgający niemal do bioder. Dobierając sukienkę bez pleców, pamiętaj o oczywistościach, takich jak fason odpowiedni do typu sylwetki oraz kolor dopasowany do odcienia karnacji, włosów czy oczu. Część sukienek ma ozdoby i detale, które mogą pomóc ci w ukryciu mankamentów figury (np. marszczenia na brzuchu).

Jak nosić sukienkę z odkrytymi plecami? Praktyczne wskazówki

Kupno sukienki to tylko początek! Co do niej założyć, jakie dobrać dodatki? W jaki sposób upiąć włosy, żeby nie zasłonić dekoltu? Oto 5 porad, które mogą się okazać pomocne w wystylizowaniu sukienki z odkrytymi plecami:

Dobierz odpowiednią bieliznę, a dokładnie biustonosz, który nie będzie widoczny na plecach. Do wyboru masz: stanik samonośny, naklejki na sutki, taśmę podtrzymującą biust czy stanik multiway, który można zapinać na wiele sposobów. Możesz także pójść w zupełnie inną stronę i założyć biustonosz z ozdobnym tyłem. Zadbaj o okrycie wierzchnie, które zakryje całe plecy. Sukienka bez pleców nie będzie wyglądać najlepiej z krótkim żakietem lub bolerkiem, spod którego widoczne będzie wycięcie. Ostrożnie z dodatkami! Odsłonięte plecy nie wyglądają dobrze w towarzystwie wielu dodatków. Postaw na maksymalnie jeden widoczny dodatek, np. duże kolczyki, łańcuszek na plecy lub zdobna kopertówka. A skoro jesteśmy przy torebkach – wybieraj modele, które trzyma się w dłoni, a nie przewiesza na ramieniu przez plecy. Postaw na upięcie – sukienka z odkrytymi ramionami wygląda zniewalająco przy włosach związanych w kok, kucyk lub upięty nad karkiem warkocz. Do stworzenia fryzury użyj spinek i ozdób, które zastąpią biżuterię. Na koniec zadbaj o wygląd pleców, np. z pomocą balsamu samoopalającego z błyszczącymi drobinkami.

Akcesoria dopasuj do strojności sukienki – jeśli są na niej hafty, cekiny lub frędzle, nie ma co dokładać więcej ozdób. I najważniejsze: przy wyborze długości kreacji weź pod uwagę okazję, na którą ją założysz. Najbardziej uniwersalne są długości maxi i midi. Nadają się do założenia na bal, a bardziej casualowe fasony – na plażę, spacer lub zakupy. Minisukienki z odkrytymi plecami to eksponująca propozycja, na którą można zdecydować się, jeśli wybierasz się do klubu lub na wieczór panieński.

Najpiękniejsze sukienki bez pleców i nie tylko

Ten fason sprawi, że poczujesz się jak gwiazda niezależnie od tego, dokąd się wybierzesz! Nie masz jeszcze w szafie sukienki z odkrytymi plecami? W takim razie mamy szóstą radę: odkryj atrakcyjną ofertę na sukienki z JestesModna.pl. Znajdziesz w niej wiele fasonów – idealnych zarówno na plażę, jak i wielkie wyjście.