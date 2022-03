Świadomy sen – co to?

0 A A

Świadomy sen to doskonała technika relaksacyjna. Pobudza kreatywność i samoświadomość, a nawet pomaga poradzić sobie z koszmarami. Czym jest lucid dream i co odróżnia go od typowego snu?

