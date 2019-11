Świąteczne szaleństwo prezentowe - czyli co zrobić z nieudanymi prezentami?

Co zrobić z nieudanymi prezentami świątecznymi?

Wiele niechcianych prezentów po prostu kończy w szafie lub szufladzie i na lata o nich zapominamy. Jednak ich wyprodukowanie związało się z wykorzystaniem pewnych surowców, a zakup z poniesionymi kosztami, dlatego warto zastanowić się nad ich lepszym wykorzystaniem. Jeśli otrzymany telefon, rower czy konsola do gier nie spełniają naszych oczekiwań, warto podarować im drugie życie w rękach innego właściciela. Wbrew pozorom, jest to proste i łatwe - korzystając z serwisu oferującego bezpłatne ogłoszenia można to zrobić w kilka minut, bez wychodzenia z domu. Jak to zrobić?

Po pierwsze wejdź na stronę www.pokato.pl. Jak zapewne od razu zauważysz, jej obsługa jest bardzo prosta - w prawym górnym rogu znajdziesz przycisk opisany jako "+ Ogłoszenie". Po jego naciśnięciu pojawi się monit o założenie nowego konta, ale nie obawiaj się - decydując się na wykorzystanie posiadanego konta na Facebooku, Twitterze czy Google (np. Gmail) proces potrwa dosłownie kilka sekund. Następnie zostaniesz automatycznie zalogowany. Klikasz przycisk jeszcze raz, wpisujesz tytuł, ustawiasz cenę, wybrane parametry. Następnie zostaniesz poproszony o dodanie zdjęcia - choć nie jest to niezbędne, to warto je dodać, podobnie jak krótki opis, co bardziej zmotywuje klientów do kontaktu. Warto również rozważyć wybranie jednej z opcji promowania - kosztuje niewiele, a z pewnością pozwoli twojej ofercie być lepiej zauważoną. Na koniec kliknij "opublikuj" i gotowe. Tak, to takie proste! Całość zajmuje 2 do 3 minut, a twoje ogłoszenie natychmiast staje się widoczne dla tysięcy odwiedzających.

Dlaczego na pokato.pl?

Od czasu powszechnego dostępu do Internetu wystawianie przedmiotów na sprzedaż jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Nie musimy obawiać się, że znajomi dowiedzą się o naszych planach, ponieważ ofertę w Internecie można wystawić całkiem anonimowo. Do tej pory wiele osób w tym celu decydowało się na wystawianie niepotrzebnych przedmiotów na różnych portalach aukcyjnych o zasięgu ogólnopolskim. Jednak nie jest to rozwiązanie najwygodniejsze i związane z licznymi obowiązkami - najpierw należy przejść pełną rejestrację, wliczając w to podawanie wszystkich danych osobowych, następnie po znalezieniu chętnych i dokonaniu transakcji udać się na pocztę i wysłać paczkę. W dodatku naliczane opłaty i prowizje są dość wysokie i z każdym rokiem nieubłaganie rosną. Skutecznie zniechęciło to niejednego przed opróżnieniem zawartości swoich szaf i schowków.

Z pokato.pl na szczęście jest inaczej. Jak mogłeś już zauważyć rejestracja w serwisie jest prosta i bardzo szybka, a wystawienie ogłoszenia nic Cię nie kosztuje. Zobaczą je osoby mieszkające w pobliżu, dzięki czemu będą mogły przyjechać i odebrać przedmiot osobiście. Serwis intensywnie się rozwija, a liczba ogłoszeń stale rośnie - dlatego warto również przeszukać już wystawione przedmioty. Kto wie, może uda Ci się wymienić niechciany prezent na coś, co cię interesuje.

Jeśli jednak zdecydujesz się na sprzedaż, o tym, co zrobisz z pozyskanymi w ten sposób pieniędzmi, będziesz mógł dowolnie zadecydować. Może okazać się, że wejdą one w skład większego zakupu, który od jakiegoś czasu chodził Ci po głowie, a być może pozwolą na rozpoczęcie całkowicie odmiennego, nowego projektu. Z pewnością jednak odsprzedanie niechcianego prezentu i zakup za te pieniądze czegoś, co naprawdę będzie Ci odpowiadać, lub bezpośrednia wymiana idealnie wpasuje się w intencje osoby, która Ci go podarowała - sprawi radość, a przecież dokładnie po to obdarowujemy najbliższych!

undefined