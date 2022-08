System ERP dla firm - zautomatyzuj swój biznes

System ERP – w imię automatyzacji

W dzisiejszych czasach przedsiębiorcy muszą postawić na uporządkowanie i standaryzację swoich procesów, jeżeli chcą utrzymać konkurencyjność. Im zaś większa firma, tym trudniej ten cel osiągnąć. Odrębne aplikacje i małe systemy wspierające z reguły wystarczają w mikro i małych biznesach. Jednak w średnich i dużych przedsiębiorstwach potrzeba czegoś więcej - czyli właśnie systemów ERP, które upraszczają prowadzenie firmy we wszystkich jej obszarach.

O rosnącej popularności tych programów świadczą dane GUS z roku 2019 - według nich co trzecia firma w Polsce zainwestowała w system ERP, aby wesprzeć i zautomatyzować swoje procesy biznesowe. Na czym polega działanie tych programów?

System ERP dla firm - wszystkie procesy w jednym miejscu

Systemy ERP składają się z wielu modułów pracujących na jednej bazie danych. Oprogramowanie automatyzuje wszystkie procesy w przedsiębiorstwie - od zarządzania magazynem, poprzez finanse i księgowość, aż po obsługę klienta. Ważnym atutem jest też sprawna komunikacja pomiędzy modułami, która umożliwia szybkie reagowanie na braki w zaopatrzeniu, błędy w zamówieniach oraz inne problemy, których nie brakuje szczególnie w dużych firmach. Z pomocą systemu ERP przedsiębiorca może rozwiązywać te problemy i zarządzać całą firmą przy użyciu jednego, uniwersalnego narzędzia informatycznego.

ERP dla każdej branży - Navireo

Wiemy już, jak działa system ERP. Pozostaje pytanie: w jaki produkt warto zainwestować? Jednym z najbardziej opłacalnych rozwiązań na rynku jest program ERP Navireo. Ten kompleksowy system cechuje bogata funkcjonalność połączona z prostą, intuicyjną obsługą oraz elastycznością. Klient może wybrać gotowe rozwiązanie lub dostosować je do specyfiki swojego biznesu, m.in. konkretnej branży, liczby pracowników i kultury pracy.

Moduły ERP - kadry, magazyn i nie tylko

System posiada zaawansowane moduły, które usprawnią każdy obszar firmy. Rozbudowany moduł CRM usprawni kontakt z klientem i przyspieszy proces realizacji zamówień. Funkcja magazynowa z kolei ułatwi utrzymywanie optymalnej ilości zapasów, efektywne zarządzanie przestrzenią magazynową oraz zapewni łatwe tworzenie dokumentów magazynowych. Warto też wspomnieć o wygodnym module Kadry i płace, z którym obsługa procesów kadrowo-płacowych stanie się łatwiejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Obsługa umów cywilnoprawnych, automatyczne prowadzenie ewidencji osobowej i łatwe tworzenie dokumentacji to tylko niektóre z jego atutów.

Powyższe moduły to ledwie kilka przykładów spośród wielu możliwości Navireo. Inwestycja w to oprogramowanie przełoży się na niższe koszty pracy, szybszą realizację zadań, łatwy dostęp do informacji oraz zniwelowanie liczby popełnianych błędów. Co istotne, nie musisz inwestować od razu w cały system. Możesz w ramach testu zacząć od jednego lub kilku wybranych modułów, by z czasem rozbudowywać program o kolejne funkcjonalności. To ważny atut dla właścicieli mniejszych firm i początkujących przedsiębiorców, którzy szukają oszczędności.