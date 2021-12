Szperacze LED – światła, które warto mieć w terenówce

Rodzaje oświetlenia LED

Obecnie można znaleźć na rynku różnego rodzaju oświetlenia. Najkorzystniejsze są te, typu LED. Spośród świateł używanych w off-roadzie wyróżnia się następujące lampy:

dalekosiężne – dopełniają standardowe oświetlenie samochodu poprzez swój charakterystyczny wygląd – są długie i wąskie, mocuje się je w rampie dachu lub na przedniej rampie,

do czytania – wykorzystywane w kabinie samochodu do czytania książek czy gazet, dodatkowo znajdują także inne uniwersalne zastosowanie podczas podróży,

robocze LED – stosowane m.in. podczas różnego rodzaju napraw czy innych czynnościach, są okrągłe, prostokątne oraz kwadratowe,

wewnętrzne LED – świetnie sprawdzają się podczas długich podróży,

panele LED – wykonane z materiału o długiej żywotności, dzięki czemu są odporne na wstrząsy i niską temperaturę,

szperacze LED – dodatkowe oświetlenie, które daje silne źródło światła, a co za tym idzie bardzo dobrą widoczność względem odległości i szerokości obszaru.

Każdy wymieniony rodzaj oświetlenia LED do terenówek z pewnością przyda się w innej potrzebie. Jednak niektóre z nich można oczywiście wykorzystywać zamiennie.

Po co szperacze podczas wyprawy off-road?

Oświetlenie LED jest niezbędnym elementem, jeśli chodzi o akcesoria off-roadowe. Najlepszym rozwiązaniem lamp halogenowych są szperacze, które dają silne światło. Szperacze w terenówce pomogą w pokonywaniu każdej przeszkody napotkanej na drodze ciemną porą. Nawet w ekstremalnych warunkach kierowca auta terenowego bez problemu oświetli nimi każdy obszar dzięki długiemu strumieniowi światła. Można je przymocować do pojazdu lub osobno trzymać w ręce, zmieniając kąt świecenia. Jeśli jeszcze nie posiadasz odpowiedniego oświetlenia, koniecznie zainwestuj w szperacze do samochodu.

Producenci świateł do terenówek

Najpopularniejszym producentem oświetlenia do samochodów terenowych jest LAZER. Innymi, którzy także oferują światła, wykorzystywane w off-roadzie są: Powerlight, OSRAM, LAP, 911 Signal, WESEM. Specjaliści polecają przede wszystkim stosowanie oświetlenia typu szperacze, które znajduje szerokie wykorzystanie wśród osób biorących udział w off-roadzie.

Szperacze LED - podsumowanie

Inwestując w akcesoria do off-roadu, nie zapomnij o szperaczach do samochodu. Jest to oświetlenie, które warto mieć w swojej terenówce w razie potrzeby wykorzystania jej o zmroku. Aby bezpiecznie pokonywać trasy off-roadowe, pamiętaj o niezbędnych elementach, które ułatwią Ci podróż.

Źródło zdjęć: freepik.com