Sztuka pisania CV

Przed erą kapitalizmu starczało tak zwane podanie o pracę. Stanowiło deklarację, że dany osobnik chciałby podjąć w danym zakładzie zatrudnienie. W czasach, gdy praca widziana była jako obowiązek, nie musiało ono pokonywać przeszkody zrobienia dobrego pierwszego wrażenia. Obecnie jednak etaty są dobrem, do którego nie każdy ma dostęp, a rynek stał się polem walki między ubiegającymi się o poszczególne stanowiska. Jakkolwiek ma on oblicze paraboli, gdzie raz głos mają pracodawcy, a kiedy indziej pracownicy, zatrudnienie pozostaje rzeczą, o którą tak czy inaczej musimy się przebijać łokciami. Co interesujące, często pracodawcy, choć w rzeczywistości usilnie poszukują pracujących, prowizorycznie starają się robić wrażenie, że nie przyjmą pierwszego lepszego, a rekrutacja niekiedy ma charakter bardzo selektywny. Wszystko bowiem, aby ochronić swój wizerunek.

Curriculum vitae służy przede wszystkim, żeby w odpowiedni sposób przedstawić swoje mocne strony mogące zaciekawić rekruterów. Nikogo nie zainteresuje, że skończyliśmy tę i tamtą podstawówkę, to i tamto gimnazjum. No, chyba, że owe placówki cieszyły się naprawdę ogromnym poważaniem. Są to jednakże krople w morzu. Zazwyczaj lepiej nie zaśmiecać dokumentu zbędnymi informacjami. W gruncie rzeczy nigdy nie wiadomo, jakie wiadomości są cenne dla pracodawcy, niemniej są takie, co do których każdy jest pewien, że muszą się pojawić. Imię, nazwisko, dane kontaktowe, klauzula o danych osobowych. Z pozostałymi jest ta trudność, iż budzą one wątpliwości. Jak je napisać i czy w ogóle powinny się pojawić? W sieci jest mnóstwo poradników pomagających ukształtować swój plan na wygląd CV. Porządny research i korzystanie z kilku źródeł wiedzy mogą z pewnością pomóc.

Napisanie i nadanie wizualnej formy swojemu CV nie jest wcale rzeczą tak prostą, jak mogłoby się wydawać. Wprawdzie to jego treść ma przyciągnąć rekruterów, jednak w znacznym stopniu powodzenie pierwszego wrażenia zależy od formy. Dopiero w drugiej kolejności zasadnicze informacje zaczynają grać rolę. Wydaje się to nieprofesjonalne i niesprawiedliwe. Jeden jest mniej, a drugi bardziej przystojny. Ta jest młodą kobietą o czystej cerze, tamta natomiast "ma swoje lata". Jesteśmy aczkolwiek tylko ludźmi, a trzeba pamiętać, że nie wszyscy rekruterzy są rzetelni w swojej pracy. Podstawową regułą jest zatem, by w pisaniu naszej autoreklamy zachować równowagę. Musimy zadbać o umieszczenie w niej informacji ważnych z punktu widzenia potencjalnego pracodawcy. Jednocześnie warto zdawać sobie sprawę, że bez odpowiedniej kompozycji estetycznej nawet najbogatsze CV są zagrożone trafieniem do niszczarki.

Trudno jest odgadnąć tak naprawdę, jaki schemat budowy CV przekona poszczególnych pracodawców. Jest tyle gustów, ilu decydentów. Niemniej w tym gąszczu odmiennych preferencji udało się wyróżnić wiele szablonów zwiększających szansę przyciągnięcia uwagi rekruterów. Powstały ku temu liczne programy. Platforma CV Maker wspomaga nas kreatorem, który pomoże stworzyć bogate i atrakcyjne CV nawet w 15 minut. Wystarczy wejść pod link https://www.cv-maker.pl/. Czasami wypowiadają się osoby stwierdzające, że szablony są pójściem na skróty i nieraz drażnią potencjalnych pracodawców. Nic nie jest czarne albo białe, a poszczególne wzory powstały w oparciu o analizy danych, jakie informacje są najczęściej pożądane, czego się oczekuje, czego rekruterzy woleliby nie widzieć i tak dalej. Budowanie curriculum vitae jest sztuką, a sieć jest po to, żeby pomóc jej użytkownikom.

