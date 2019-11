Szukasz domu lub szeregówki we Wrocławiu? Sprawdź, gdzie warto zamieszkać.

Nowe szeregówki inspirowane skandynawską stylistyką.

Północne kraje Europy od kilku lat mają ogromny wpływ na kreowanie współczesnej stylistyki w polskiej architekturze. Nic w tym dziwnego. Skandynawowie słyną z oszczędności w środkach wyrazu i silnego przywiązania do natury, co przekłada się na projektowanie budynków o spójnej bryle z licznymi nawiązaniami do różnych elementów przyrody. Otoczenie domu gra przy tym w filozofii hygge (duńskie słowo na określenie komfortu i przytulności) ogromną rolę. Umiejscowienie inwestycji Scandi Home w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Brochowskiego, do którego każdy z mieszkańców będzie miał całodobowy dostęp, jest w tym wypadku strzałem w dziesiątkę. Domy w zabudowie szeregowej zostały zaprojektowane w taki sposób, by dawać mieszkańcom maksymalną prywatność i możliwość korzystania z uroków przydomowego ogrodu, który w cieplejsze miesiące staje się zgodnie ze skandynawskim podejściem integralną częścią mieszkania. Aby dodatkowo zatrzeć granicę pomiędzy wnętrzem, a otaczającą przyrodą, na parterze zainstalowano wielkopowierzchniowe drzwi balkonowe, dające dostęp do naturalnego światła przez cały rok.

Zabudowa szeregowa dla osób z nastawieniem proekologicznym.

Możliwość korzystania z uroków przyrody winna być zgodna z zasadami ekologii. Właśnie dlatego deweloper kładzie duży nacisk na propagowanie w swoich inwestycjach ekologicznych rozwiązań, zgodnych z surowymi kryteriami energooszczędności. Każdy z domów szeregowych we Wrocławiu na terenie Osiedla Scandi został wyposażony w dopracowany w każdym szczególe system Scandi Smart. Oznacza to dostęp do szeregu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, umożliwiających poczynienie sporych oszczędności w domowym budżecie każdemu właścicielowi nowoczesnej szeregówki sygnowanej nazwą firmy.

Urządź dom we Wrocławiu pod okiem profesjonalnego architekta wnętrz.

Wnętrza Scandi Home są wykańczane „pod klucz”. Oznacza to, że zakup nowego domu w zabudowie szeregowej nie będzie dla ciebie w żaden sposób problematyczny. Dewelopera wyróżnia jasno zakrojony plan działania, z którym zapoznasz się już przy pierwszym spotkaniu. Dzięki temu w każdym momencie, od początkowej rozmowy, aż do przekroczenia progu swojej gotowej do zamieszkania szeregówki we Wrocławiu, będziesz dokładnie wiedzieć, na jakim etapie są prace zmierzające do stworzenia dla ciebie perfekcyjnej przestrzeni mieszkalnej. Tak profesjonalne podejście sprawia, że nie musisz angażować się w uciążliwe poszukiwanie materiałów wykończeniowych i idealnych mebli. Oszczędzasz również czas potrzebny na znalezienie solidnej ekipy remontowej.

undefined