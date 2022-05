Szukasz pomocy w uzyskaniu odszkodowania? Sprawdź ranking kancelarii

Najmniej problemów jest z ustaleniem wysokości należnego odszkodowania. Celem tego rodzaju świadczenia jest bowiem wyrównanie szkody rzeczowej, inaczej materialnej. Chodzi tutaj np. o zwrot kosztów leczenia (zakup leków, sprzętu medycznego czy rehabilitacji) czy utratę dochodów.

Trudniejsze jest określenie wysokości innego świadczenia, które osoba poszkodowana może uzyskać od ubezpieczyciela sprawcy. Mowa tutaj o zadośćuczynieniu za doznaną krzywdę. Celem jest rekompensata doznanych cierpień o charakterze fizycznym, czy psychicznym. Jest to zatem świadczenie za szkodę osobową.

Ustalając jego wysokość powinno się wziąć wiele czynników. W grę wchodzi bowiem nie tylko uszczerbek na zdrowiu. Bierze się pod uwagę także m.in. wiek osoby poszkodowanej, jej płeć, dotychczasowe zajęcie itd.

Co w przypadku śmierci poszkodowanego?

W takiej sytuacji o odszkodowanie oraz zadośćuczynienie mogą się ubiegać najbliżsi zmarłego poszkodowanego. Bliskie osoby są zobowiązane jednak udowodnić, że pomiędzy nimi a zmarłym faktycznie istniała bliska więź.

Jeśli do zdarzenia doszło na skutek popełnienia przestępstwa, to roszczenia do towarzystwa ubezpieczeniowego można zgłosić nawet do 20 lat od dnia wypadku. W pozostałych przypadkach okres przedawnienia wynosi tylko 3 lata.