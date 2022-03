Szybkie Nadania InPost

Aby skorzystać z Szybkich Nadań, nie musisz nawet zakładać konta w serwisie. Sam też zanosisz przesyłkę do Paczkomatu® lub wybranego PaczkoPunktu – nie musisz więc czekać, aż kurier ją od Ciebie odbierze. Sprawdź sam, jakie to proste i wybierz Szybkie Nadania. To sprawdzony sposób na wysyłkę paczki do rodziny, znajomych czy innych osób.

Jak wysyłać przesyłki za pomocą Szybkich Nadań, które oferuje kurier InPost?

Aplikacja mobilna jest świetnym sposobem na nadanie przesyłki w dowolnym miejscu i czasie. Możesz to zrobić, jadąc komunikacją miejską do pracy, podróżując pociągiem, a nawet spacerując z psem. Zacznij jednak od prawidłowego przygotowania paczki. Dobrze ją zabezpiecz, aby nie uległa zniszczeniu w trakcie transportu, następnie zmierz wymiary, a także sprawdź wagę paczki – wtedy będzie łatwiej wybrać odpowiedni gabaryt. Warto zadbać o to, aby przesyłka miała odpowiedni rozmiar, dzięki czemu bez problemu zmieści się do Paczkomatu®. Gdy już to zrobisz, możesz przejść do aplikacji, wykonując tam kolejne kroki. Jest to bardzo proste i poradzi sobie z tym każdy. Po wejściu do aplikacji wybierz na dolnym pasku opcję nadania przesyłki. Wchodząc w tę funkcję, wyświetli się formularz, który należy uzupełnić. Wybierzesz tam między innymi gabaryt przesyłki, a także sposób nadania. Możesz zdecydować się na nadanie przesyłki z Paczkomatu® bądź PaczkoPunktu, którą kurier dostarczy do domu, a także z wybranego przez Ciebie Paczkomatu® lub PaczkoPunktu do innych punktów. Wybierając gabaryt, możesz natomiast wybrać paczkę małą, średnią lub dużą. Odpowiedni rozmiar przesyłki jest konieczny, aby zmieściła się ona do jednej z trzech wielkości skrytek. Po wyborze opcji wysyłki do innego Paczkomatu® bądź PaczkoPunktu i przejściu dalej musisz uzupełnić najpierw dane odbiorcy. Należy podać jego imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, a także wybrać z mapy odpowiedni punkt odbioru lub wpisać jego adres ręcznie. Jeżeli zdecydujesz się wysłać paczkę do domu odbiorcy, oprócz podstawowych danych musisz wpisać także adres, pod jaki kurier ma dostarczyć przesyłkę. Jest tam też miejsce na ewentualne uwagi dla kuriera. Kiedy już uzupełnisz potrzebne dane, kolejnym krokiem będzie opłacenie przesyłki za pomocą najbardziej wygodnego dla Ciebie sposobu. Na samym końcu procesu zamawiania wyświetli się kod nadania oraz kod QR. Dużym ułatwieniem jest to, że nie musisz naklejać na paczkę żadnej etykiety, gdyż wszystkie potrzebne kurierowi informacje na temat przesyłki automatycznie pojawiają się w systemie. Następnie zanosisz przesyłkę do wybranego Paczkomatu®, na którego ekranie wybierzesz sposób nadania paczki za pomocą wygenerowanego kodu. Nie musisz robić nic więcej, ponieważ skrytka otworzy się sama. Wystarczy włożyć do niej przesyłkę i zamknąć drzwiczki. Możesz także zanieść paczkę do wybranego PaczkoPunktu. Teraz Twoja paczka czeka na kuriera, dzięki któremu wyruszy w dalszą drogę do odbiorcy.

Szybkie Nadania – jak skorzystać z tej funkcji za pomocą serwisu internetowego?

Jeżeli nie chcesz pobierać aplikacji bądź też wolisz używać laptopa czy komputera, to również masz możliwość skorzystania z Szybkich Nadań. Podobnie jak w przypadku wysyłania przesyłki przy pomocy aplikacji mobilnej zacznij od przygotowania paczki. Sprawdź jej wagę oraz wymiary, aby łatwiej było Ci wybrać odpowiedni gabaryt. Swoją przesyłkę możesz nadać za pomocą serwisu internetowego. Jest to równie proste, jak nadanie za pomocą smartfona. Po wejściu na stronę InPostu z górnego panelu wybierz opcję wysyłania paczek. Pojawi się formularz – zdecyduj, czy paczka, którą wysyłasz, ma zostać dostarczona do domu, Paczkomatu® czy też PaczkoPunktu. Klienci ze względu na wygodę częściej wybierają drugą opcję, gdyż jest to wygodny sposób na odebranie przesyłki o dowolnej godzinie, bez potrzeby oczekiwania na kuriera. Następnie zostaniesz poproszony o dane odbiorcy oraz nadawcy. Jeżeli zdecydowałeś się na Paczkomat® bądź PaczkoPunkt, wybierz odpowiednie miejsce odbioru na mapie lub po prostu wpisz jego adres. Sprawdź poprawność danych, a następnie przejdź do płatności. Po opłaceniu przesyłki wydrukuj etykietę wysyłkową, a następnie naklej ją w widocznym miejscu. Będąc przy Paczkomacie®, wybierz na ekranie opcję wysyłki z etykietą i zeskanuj kod. Po otwarciu skrytki włóż do niej paczkę, a następnie zamknij drzwiczki – Twoja paczka czeka, aż odbierze ją kurier. Możesz też po prostu zanieść paczkę do wybranego PaczkoPunktu.

Wysyłanie paczek za pomocą Szybkich Nadań to rzecz bardzo prosta i intuicyjna. Jest to zarówno duże ułatwienie dla kuriera, jak i nadawców. Kurier nie musi odbierać paczek od pojedynczych osób, ponieważ zabiera je z jednego miejsca. Osoby, które korzystają z usług sprawdzonych przewoźników, mogą zaś w prosty sposób wysyłać paczki do innych osób: każda przesyłka zostanie szybko dostarczona do adresata.