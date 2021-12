Szybkie pożyczki online - dla kogo i jak zaciągnąć? Podpowiadamy!

Remont mieszkania, konieczność naprawy samochodu, nagła choroba, utrata pracy, pomoc bliskim - sytuacji, w których jesteśmy zmuszeni do pożyczenia pieniędzy może być wiele. Tak naprawdę nie znamy dnia ani godziny, kiedy staniemy przed takimi okolicznościami, dlatego warto dowiedzieć się więcej na temat pożyczek udzielanych online.

Pożyczki przez Internet - o co dokładnie chodzi?

Przede wszystkim należy zacząć od tego, że można wyróżnić kilka standardowych rodzajów pożyczek pozabankowych. Wśród nich od wielu już lat królują przede wszystkim pożyczki ratalne oraz krótkoterminowe, czyli tzw. chwilowki. Te drugie udzielane są co do zasady na krótki okres i jedną z ich podstawowych cech jest niewielka wysokość. Tego typu wsparcie przyznawane jest przez specjalnie do tego przeznaczone podmioty pozabankowej, a katalog osób, które mogą zdobyć dodatkowy zastrzyk gotówki w taki sposób, jest bardzo szeroki.

Na jakich warunkach?

Pożyczki pozabankowe udzielane są obecnie przez kilkadziesiąt firm zarejestrowanych na polskim rynku finansowym. Potencjalny pożyczkobiorca musi mieć ukończony 18. rok życia, posiadać polskie obywatelstwo, a także zdolność do czynności prawnych. Zobowiązanie można obecnie zaciągnąć całkowicie online, za pośrednictwem strony internetowej firmy pożyczkowej. Wystarczy skorzystać z elektronicznego formularza, gdzie trzeba podać podstawowe dane osobowego, a także określić parametry pożyczki takie jak jej wysokość, okres spłaty, liczbę rat itp.

Szybkie pożyczki - charakterystyka i zalety

Największym atutem pożyczek przez Internet jest szybkość, z jaką są przyznawane. Tak naprawdę cała procedura zamyka się w maksymalnie jednym dniu roboczym. Złożenie wniosku zajmuje bowiem kilka minut, a na decyzję czeka się zazwyczaj kwadrans. Z pożyczek pozabankowych mogą skorzystać w większości przypadków nawet osoby, które posiadają już inne zadłużenie lub w przeszłości miały problemy ze spłatą należności.

Czy warto zaciągnąć pożyczkę online?

Dla wielu osób jest to jedna z ciekawszych alternatyw dla kredytów bankowych. Jeśli mówimy o szybkich pożyczkach kryteria ich przyznawania są bowiem o wiele mniej restrykcyjne, a wnioskodawca nie musi obawiać się dużej liczby formalności, ponieważ jest ona ograniczona do niezbędnego minimum. Przed podjęciem decyzji co do konkretnej oferty, warto porównać jak najwięcej pożyczek i przede wszystkim wybrać taką, która najbardziej odpowiada naszym potrzebom. Pamiętajmy, aby dokładnie przejrzeć zapisy umowy, w której powinny znaleźć się wszystkie szczegółowe uregulowania dotyczące zobowiązania. W przypadku pytań lub wątpliwości należy rozwiewać je od razu, dzięki czemu obie strony będą mieć pewność, co do warunków pożyczki.