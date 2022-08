Tablica magnetyczna – komu się przyda?

Zalety tablic magnetycznych

Zaletą tego typu tablic jest to, że można je wykorzystywać do pisania, rysowania i wieszania ogłoszeń. Stalowe wnętrze sprawia, że magnesy przytrzymują kartki i w każdej chwili bez najmniejszego problemu można je zdjąć. Warto zwrócić uwagę, czy wybrana tablica magnetyczna pomalowana jest wysokiej jakości lakierem. Pomoże to uniknąć szybkiego zużywania się powierzchni, plam z markerów czy zarysowań od magnesów.

Rodzaje tablic magnetycznych

Pośród tablic magnetycznych można wyróżnić klasyczne zawieszane na ścianie, tryptyki oraz mobilne. Ich powierzchnia najczęściej jest biała. Popularne stają się także planery ścienne z przygotowaną przestrzenią do wypełnienia obowiązkami i zadaniami. Natomiast w sali od matematyki znajdziesz tablice w kratę, która znacznie ułatwia rozpisywanie równań.

Stabilna konstrukcja tablicy mobilnej sprawi, że znajdzie ona swoje zastosowanie w miejscach, gdzie wiele osób będzie jej używać. Mowa tu o klasach szkolnych i budynkach konferencyjnych. Tryptyk zawieszony na ścianie udostępni szeroką przestrzeń dla studentów do rozpisywania najważniejszych zagadnień. Klasyczna tablica 60 × 40 centymetrów przyda się w każdym pokoju kreatywnego malucha.

Jak korzystać z tablicy magnetycznej?

Wybierając odpowiednie przybory do używania tablicy magnetycznej, można przedłużyć jej żywot o kilka lat. Warto więc wybrać markery suchościeralne, które nie pozostawiają śladów na powierzchni, oraz odpowiednią gąbkę. Najlepsze będą markery z magnesem, które można przyczepić do tablicy. W ten sposób nigdzie się nie zawieruszą. Nie należy również zapomnieć o płynie do zmywania powierzchni tablicy.

Dodatkowo warto zwrócić uwagę na magnesy i pomoce naukowe, które można wykorzystać w czasie użytkowania tablic magnetycznych. Kolorowe litery i cyfry z magnesem pomogą dzieciom oswoić się z prezentowanymi zagadnieniem. Uwadze nie mogą również umknąć różnobarwne kropki magnetyczne przydatne do wieszania ogłoszeń lub zaznaczania najważniejszych fragmentów z lekcji.