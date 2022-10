Tania budowa domu: czy to nadal możliwe?

Budowa domu – nie warto oszczędzać na siłę

Cóż… odpowiadając na postawione w leadzie pytanie, można powiedzieć: i tak, i nie. Generalnie budowa domu sama w sobie jest kosztowną inwestycją, która wiąże się z wydatkiem przynajmniej kilkuset tysięcy złotych.

Czytając o sumach sięgających siedmiu-, ośmiu- czy dziewięciuset tysięcy złotych wiele osób może szukać oszczędności i choć, rzecz jasna, nie ma w tym nic złego, pamiętajmy, by nie oszczędzać na siłę. Pozorne oszczędności często prowadzą do niedbalstwa, które podczas eksploatacji domu skutkuje koniecznością przeprowadzenia kosztownych napraw.

Projekty domów tanie w budowie – jak wybrać wybudować dom tanio?

Istnieją pewne sposoby na obniżenie kosztów budowy domu bez ryzyka pogorszenia jakości budynku. Oto jak w kilku krokach wybrać dom, który będzie stosunkowo tani w budowie.

1. Wybieraj gotowe projekty domów od firmy Domowe Klimaty i innych biur

Czy wiesz, że indywidualny projekt domu wykonany przez architekta może kosztować nawet ponad 30 000 złotych? Jest to kwota kilka-, a czasem nawet kilkanaście razy wyższa od ceny gotowego projektu domu. Obejrzyj na przykład projekty domów od firmy Domowe Klimaty – doświadczonej pracowni, wykonującej projekty domów parterowych, z poddaszem, czy piętrowych. Projekt domu o powierzchni użytkowej wielkości 150 m2 można tam już kupić za około 4000 złotych.

2. Projekty domów tanie w budowie to te o prostym kształcie

Pamiętaj, że znacznie tańsze w budowie są domy położone na planie kwadratu czy prostokąta. Jeżeli zależy Ci na jak najmniejszych nakładach finansowych, zrezygnuj z domu o kształcie litery L czy U. Warto też pamiętać o tym, że sporo kosztuje dach – zwłaszcza wielospadowy. Dachy o rozbudowanych kształtach są kosztowne, ponieważ cena wzrasta nie tylko przez liczne grzbiety, ale też kosze, czyli elementy łączące połacie dachu. Znacznie tańszy jest dach dwuspadowy, dlatego patrz na projekty domów tanie w budowie z takim dachem.

3. Dobrze oszacuj wielkość domu

Pozornie mogłoby się wydawać, że im większy jest dom, tym lepiej. W rzeczywistości jest jednak zupełnie inaczej – zbyt duży dom może być trudny do ogarnięcia, drogi w eksploatacji (może dojść do ocieplania niezagospodarowanej przestrzeni) i kosztowniejszy w budowie. Oczywiście, nie chodzi o to, by wybierać jak najmniejszy dom na siłę – dobrze jest jednak racjonalnie dobrać rozmiar domu do aktualnych potrzeb rodziny i planów.

Zamów gotowy projekt domu w pracowni Domowe Klimaty

Nie wiesz, gdzie zamówić gotowy projekt domu, który spełni Twoje oczekiwania? My polecamy pracownię Domowe Klimaty – biuro architektoniczne, które działa już od ponad 25 lat i ma swojej ofercie najróżniejsze projekty domów tradycyjnych i nowoczesnych. Z pewnością znajdziesz tam projekt domu idealny dla siebie i bliskich!