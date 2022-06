Tapetowałożenie ścian - jak poprawnie położyć tapetę

Jak poprawnie powinno wyglądać tapetowanie ścian?

Tapety są fantastycznym elementem dekoracyjnym. Dzięki nim, wnętrza domów czy mieszkań nabierają innego - zupełnie niepowtarzalnego charakteru. Rodzajów i wzorów tapet jest naprawdę sporo, to którą z nich wybierzesz, zależeć będzie od preferencji Twoich i reszty domowników.

Większym problemem może okazać się natomiast samo położenie tapety na ścianie. No właśnie… Jak powinno wyglądać tapetowanie ścian? Czy takie prace możesz wykonać samemu? A może lepiej skorzystać z pomocy fachowców? Na te i inne pytania odpowiedź znajdziesz w poniższym poradniku!

Co warto wiedzieć na początek

Zanim wybierzesz się do sklepu w celu zakupu tapety, nie zapomnij wykonać pomiarów. W ten sposób dowiesz się, ile materiału potrzebujesz i unikniesz sytuacji, iż kupiłeś za mało lub za dużo. Jakich danych konkretnie potrzebujesz?

Długość i wysokość ścian. Dokładne wymiary tapety, czyli szerokość, oraz długość, Jeżeli na tapecie występuje wzór, należy zwrócić również uwagę na jego dopasowanie.

A więc do dzieła… potrzebna będzie Ci metrówka, kartka papieru i oczywiście długopis, aby zanotować pomiary.

Najpierw zmierz długość i szerokość pomieszczenia. Oba parametry zsumuj i pomnóż przez dwa. W ten sposób otrzymasz całkowitą długość ścian w pomieszczeniu.

Ok… ale my chcemy dowiedzieć się, ile pasów tapety będzie nam potrzebne, zatem całkowitą długość dzielimy przez szerokość rolki danej okładziny. Do wysokości pomieszczenia dodajemy 6 cm, co stanowi niezbędny naddatek. Przez otrzymany wynik dzielimy długość jednej rolki tapety — w ten sposób dowiadujesz się, ile pasów tapety otrzymasz z jednej zakupionej rolki.

Tapetowanie ścian - krok po kroku

Czas przejść do głównej części poradnika. Jeżeli chcesz wykonać tapetowanie ścian samodzielnie w domu, skorzystaj z poniższych porad.

Niezbędne narzędzia

Prace najlepiej zacząć od skompletowania niezbędnych narzędzi i materiałów - są to:

szmatka

wiadro do mieszania kleju, lub gotowy klej w pojemniku, co jest wygodnym rozwiązaniem,

taśma samoprzylepna,

preparat do gruntowania,

nóż do tapet,

ołówek,

miarka,

pion sznurkowy, lub poziomica laserowa, lub zwykła,

szeroki pędzel,

szczotka tapicerska,

szpachla dociskowa,

wałek, lub pędzel do nakładania kleju,

paca lub wałek do dociskania tapety,

drabina.

Odpowiednie przygotowanie - gruntowanie ścian i nie tylko

Warto również wiedzieć, że tapety nie można położyć ot, tak, bez odpowiedniego przygotowania ścian. Dlaczego? A no dlatego, że w efekcie całe nasze starania pójdą na darmo, tapeta nie będzie się trzymać, powstaną nieatrakcyjne nierówności i zgrubienia, a przecież tego zdecydowanie nie chcemy, prawda?

W skład takiego przygotowania wlicza się np.:

zrywanie starych tapet,

gruntowanie ścian,

zniwelowanie nierówności.

Jeżeli na danej ścianie znajdują się gniazdka i kontakty elektrycznie — wszystkie należy usunąć. Tapety należy kłaść jedynie na płaskie, czyste i suche powierzchnie. Jeżeli wykonamy tę czynność nieprawidłowo, całkiem prawdopodobne, że w niedługim czasie, będziemy musieli powtarzać cały proces. Stare farby i tapety starannie usuwamy ze ścian. Możesz to zrobić za pomocą gąbki i ciepłej wody, oraz szpachli do zeskrobywania o zaokrąglonych brzegach. Jeżeli na ścianie nadal pozostają nierówności, możesz je zeszlifować, a pozostałe ubytki wyrównać za pomocą szpachli wyrównujących.

Przemywanie powierzchni

Wyrównaną powierzchnię zmywamy ciepłą wodą z dodatkiem mydła malarskiego, lub jeżeli takowego nie posiadamy — płynu do naczyń (pamiętaj jednak aby nie przesadzić z ilością detergentu). Po wykonaniu tej czynności musimy zadbać, aby ściana całkowicie wyschła.

Gruntowanie ścian

Podczas klejenia tapet, bardzo istotne jest, aby ściana nie wchłaniała wilgoci zatem najlepiej będzie ją zagruntować. Wyjątkiem mogą być ściany o niskiej nasiąkliwości, jednak jeżeli chcesz być pewien najlepszych efektów, w tym przypadku również warto zdecydować się na gruntowanie.

WAŻNE:

Jeżeli posiadasz ściany z płyt gipsowo-kartonowych ich zagruntowanie jest koniecznością! Tapet nie należy układać na powierzchniach mokrych, a także w temperaturze niższej niż 5°C.

Czas przygotować klej (zalecamy używanie gotowego kleju)

Na samym wstępie, warto zaznaczyć, że najwygodniejszą, a zarazem najlepszą opcją jest wykorzystanie gotowego kleju.

Jeżeli już mamy za sobą odpowiednie przygotowanie podłoża, np. zerwaliśmy starą tapetę, o czym była mowa we wcześniejszej części tekstu, możemy przejść do przygotowania kleju i samej tapety.

Jeżeli myślisz, że jeden klej do tapet pasuje idealnie do każdej z nich - Muszę Cię zmartwić - Jesteś w ogromnym błędzie!

Otóż klejenie należy rozpocząć od wyboru odpowiedniego kleju, który będzie pasował do rodzaju tapety. Obecnie na rynku możemy spotkać szereg produktów tego typu. Ważne, aby przede wszystkim kierować się zasadą, że jeżeli kładziemy tapety papierowe - używamy kleju do tapet papierowych, natomiast w przypadku winylowych, analogicznie - kleju do tapet winylowych. Niby proste, jednak kwestia ta jest częstym powodem pomyłek.

W sklepach znajdziesz również kleje przeznaczone do zastosowania na trudne powierzchnie. Są to produkty o bardzo wysokiej przyczepności, przeznaczone do tapetowania ścian pomalowanych na olejno.

Uwaga: Przed zastosowaniem tego typu produktów, dokładnie przeczytaj instrukcję.

Odpowiedni wzór tapety

Odpowiedni wzór to niemal podstawa, musisz przecież wybrać taki, który spodoba się Tobie i domownikom, ale to nie wszystko… wzór musi pasować do pomieszczenia i nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Inny wzór zastosujesz przecież w kuchni, a inny w łazience, czy salonie…

Co więcej, może się okazać, że wybrana przez nas tapeta posiada wzór “podzielony”, a więc będzie wyglądał dobrze dopiero po połączeniu sąsiednich brytów. Bywa, że wzór układa się na ścianie, bez żadnego konkretnego przesunięcia - w innych przypadkach ma to jednak zasadnicze znaczenie, o którym zapomnieć nie możesz!

Wybrany przez Ciebie wzór może być na tyle skomplikowany, że jego prawidłowe ułożenie wymagać będzie odpowiedniego przesunięcia, z taką czynnością możesz już nie poradzić sobie na własną rękę, a skorzystanie z pomocy fachowców będzie konieczne, więcej dowiesz się tutaj: https://www.profesjonalnetapetowanie.pl/.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy fachowców, koniecznie sprawdź cennik tapetowania, ceny mogą być zależne od konkretnej lokalizacji - a przecież lepiej wiedzieć, ile takie prace będą Cię kosztować.

Dwie metody przyklejania tapety

Nakładanie kleju na tapetę - metoda stosowana najczęściej w przypadku tapet pęczniejących pod wpływem kleju np. papierowych, tekstylnych, winylowych, jedwabnych oraz tapet do malowania, tak zwanych raufaz.

Smarowanie ściany klejem i przyklejanie tapety - metoda używana w przypadku tapet na podkładzie flizelinowym, który gwarantuje okładzinie stabilność, co z kolei jest gwarantem, iż nie zmieni ona swojego kształtu czy wymiaru pod wpływem kleju.

Do dzieła - tapetowanie ścian:

Tapetowanie zawsze rozpoczynamy od największych powierzchni w pomieszczeniu, Przycinamy tapetę do konkretnej długości, pozostawiając naddatek ok. 6 cm po obu stronach i smarujemy klejem - jeżeli jest to konieczne W tym punkcie zostaną opisane dwa przykłady, Otóż jeżeli kładziemy tapetę flizelinową należy przyłożyć ją do linii pionu, i kolejno dokleić. Robimy to poprzez dociskanie od wewnątrz na zewnątrz. W ten prosty sposób pozbywamy się powietrza. Aby sobie pomóc można użyć specjalnego wałka. Jeżeli chodzi o tapetę papierową, warto wiedzieć, że smarujemy ją klejem i nakładamy na ścianę, pozostawiając w górnej i dolnej części opisany powyżej naddatek, Przyklejoną tapetę dociskamy do ściany od środka pasa do jego krawędzi - najlepiej robić to miękką szczotką do tapetowania, gumowym wałkiem lub szpachlą dociskową. Kolejny bryt przyklejamy bezpośrednio obok poprzedniego - bez odstępu. Miejsce styku najlepiej docisnąć gumowym wałkiem. Jeżeli spod tapety wydostał się klej, należy jak najszybciej się go pozbyć. Możesz to zrobić za pomocą wilgotnej szmatki, pamiętaj jednak by nie uszkodzić tapety i delikatnie zmywaj klej z jej powierzchni.

WAŻNE: Przy tapetach tłoczonych nie zaleca się stosowania wałków dociskowych, gdyż mogą je uszkodzić.

Tapetowanie wnęk okiennych i narożników

No tak… Tapetowanie prostych i gładkich ścian nie powinno sprawić Ci problemu, jednak wypełnianie wnęk okiennych i narożników już nie jest takie proste. W przypadku okien bryt należy najpierw przyłożyć po jednej jego stronie z uwzględnieniem zapasu wystarczającego na zaklejenie wnęki okiennej, aż do samej ramy okna. Następnym krokiem jest dopasowanie tapety do rogu wnęki, po równym zagięciu można tapetą przykleić, dociąć i wyrównać. Następnie przycinamy nadmiar pozostawionego materiału. Przy dolnej krawędzi tapetę doklejamy do parapetu, a jej nadmiar docinamy.

W przypadku narożników ważne jest, aby na sąsiednią ścianę nachodził jej niewielki nadmiar. Przy rogu ściany należy kłaść więc bryt o szerokości odpowiadającej odległości od ostatniego pasa naklejonej już tapety do rogu zwiększonej o 1-2 centymetr zakładki, która nachodzić będzie na sąsiednią ścianę. Po tym należy odpowiednio docisnąć tapetę w narożniku.

Tapetowanie krok po kroku mamy za sobą. Czy jest ono trudne? Niewątpliwie tak, szczególnie dla osób niedoświadczonych, czy chociażby niecierpliwych! Jest to główny powód, dla którego czynność tą zlecić należy osobie doświadczonej.