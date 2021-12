Taśmy i profile LED - doskonały wybór do nowoczesnych wnętrz

Taśmy LED – idealny dekoracja stylowych wnętrz

Taśmy LED to rodzaj oświetlenia przestrzeni, które można wykorzystać na wiele sposobów. Różnorodna gama dostępnych modeli pozwala na dopasowanie długości taśmy do wymiarów wnętrza lub mebla, który ma zostać nimi ozdobiony. Taśmy LED dostępne są w różnych wariantach kolorystycznych, dzięki czemu można je estetycznie ukryć. Kolor świateł również można dopasować do potrzeb i preferencji. Miłośnicy energetycznych barw mogą postawić na światło w wyrazistych kolorach, np. zieleni, czerwieni lub odcieniach niebieskiego. Zwolennicy spokojnego, stonowanego oświetlenia mogą natomiast zdecydować się na wersję białą lub żółtą. Za pomocą światła można stworzyć idealną atmosferę do relaksu i regeneracji po ciężkim dniu. Taśmy LED świetnie sprawdzą się także podczas organizacji domowych przyjęć i uroczystości. Kolorowe oświetlenie stworzy idealny klimat do dobrej zabawy.

Taśmy LED to stylowe dekoracje wnętrza. Doskonale sprawdzą się do ozdobienia elementów wykończeniowych, jak również wyposażenia. Zamontowane do listew przypodłogowych lub przysufitowych stworzą niepowtarzalny klimat. Dobrze prezentują się np. z podwieszanym sufitem. To idealny wybór do salonu, sypialni czy holu.

Taśmy LED doskonale sprawdzą się w stylu industrialnym lub nowoczesnym. Świetnie wyglądają w zestawieniu zarówno z ciemnymi, jak i jasnymi meblami. To idealny sposób na ocieplenie surowych wnętrz i nadanie im przytulnego, ciepłego charakteru.

Za pomocą taśm LED można także odmienić domowe wyposażenie. Zamontowane w szklanej witrynie pozwolą pięknie wyeksponować kolekcję naczyń lub książek. Dobrze sprawdzą się także w pokoju dziecięcym, wpisując się w miłą atmosferę. Taki rodzaj oświetlenia jest także doskonałym pomysłem do przestrzeni nastolatka. Taśmy można zamontować pod łóżkiem lub na półkach, dzięki czemu podkreślą nowoczesny charakter wnętrza. Modele z pilotem regulującym kolor i intensywność światła będą dodatkowym atutem i ciekawym gadżetem.

Taśma LED doskonale sprawdzi się także w kuchni. Zamontowana pod półkami pozwoli pięknie oświetlić kuchenny blat.

Zadbaj o elegancką oprawę domowych schodów

Domowe schody to jeden z elementów wnętrza, który powinien łączyć bezpieczeństwo, stylowy design i funkcjonalność. Stabilne schody, wykonane z materiałów wysokiej jakości przełożą się na codzienny komfort użytkowania. Zdobiona poręcz, drewniane stopnie czy eleganckie dywaniki będą doskonałymi ozdobnikami schodów i sprawią, że będą one pełnić nie tylko praktyczną, ale i dekoracyjną funkcję we wnętrzu.

W jaki jeszcze sposób można podkreślić piękny design domowych schodów? Dobrym sposobem jest oświetlenie. Jedną z propozycji są profile LED. Można zamontować je na stopniach lub wzdłuż schodów. Takie rozwiązanie pozwoli efektownie wyeksponować ten element wnętrza i stworzyć wyjątkową przestrzeń. Oświetlenie schodów wpływa także na bezpieczeństwo domowników. Dobrze oświetlone stopnie ułatwią nocne przemieszczanie się po domu.

Profile LED będą pięknie prezentować się zarówno z naturalnym kolorem drewna, jak również ze schodami utrzymanymi w jasnej lub ciemnej kolorystyce. To dobry wybór do wnętrz nowoczesnych, skandynawskich, loftowych czy glamour.

Do oświetlenia schodów można także wykorzystać lampy montowane na suficie. Świetnie sprawdzą się wersje z czujnikami ruchu, które oświetlą schody tylko w momencie użytkowania.

Postaw na taśmy lub profile LED

Stylowe oświetlenie to piękna ozdoba wnętrza. Taśmy i profile LED to doskonały wybór do nowocześnie urządzonych przestrzeni. Za ich pomocą można ocieplić pomieszczenie, podkreślić ciekawe rozwiązania architektoniczne czy wyznaczyć strefy. Będą idealnym uzupełnieniem gustownego salonu, przytulnej sypialni czy eleganckiego holu.