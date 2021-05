Te modele spodni są prawdziwym hitem tej wiosny!

Jeansy z szeroką nogawką

Jeansy są zdecydowanie jednymi z najchętniej wybieranych spodni damskich i znajdują się w szafie praktycznie każdej kobiety. Od wielu lat królowały wśród nich fasony o wąskiej, co najwyżej prostej nogawce, jednak zmieniło się to w ostatnim sezonie jesienno-zimowym. To właśnie wtedy na pokazach największych projektantów, ale również w modzie ulicznej pojawiły się jeansy z rozszerzoną oraz luźną nogawką. Zresztą nie sposób przeoczyć ten trend, ponieważ szybko podbił serca kobiet na całym świecie. Dlatego właśnie, jeśli wciąż nie posiadasz pary wpisującej się w obecną modę, powinnaś to jak najszybciej nadrobić i jedno jest pewne – nie będziesz żałować swojej decyzji. Możesz postawić zarówno na dzwony inspirowane latami 70. ubiegłego wieku, jak i na spodnie rozszerzające się dopiero na łydkach. Doskonałym wyborem będą również mom jeans, które pasują niemalże do każdej sylwetki.

Skóra w luźnym wydaniu

Minęły już czasy, kiedy to spodnie damskie wykonane ze skóry kojarzyły się wyłącznie z kiczem i wątpliwym poczuciem estetyki. Stają się one coraz modniejszym i ciekawym elementem garderoby, który dodaje całej stylizacji modowego sznytu. Można wręcz stwierdzić, że w sezonie wiosennym będą one równie chętnie wybierane, co wspomniane już jeansy. Należy jednak pamiętać, że również w przypadku tego typu spodni istnieją bardziej szczegółowe trendy. Nie warto tym razem sięgać po skórzane dopasowane legginsy czy rurki. Dużo lepszym pomysłem są po raz kolejny luźniejsze fasony, między innymi slouchy czy dzwony. Nie ma jednak ograniczeń co do kolorów, na które postawisz! Może być to nie tylko najbardziej popularny czarny, ale także brązowy, beżowy czy nawet khaki. To, na jaki z nich się zdecydujesz, zależy wyłącznie od ciebie!

Spodnie materiałowe na co dzień

Wielu z nas kojarzy spodnie materiałowe wyłącznie z pracą w biurze oraz eleganckimi, formalnymi ubiorami. Nadszedł jednak czas na to, żeby zmienić swoje dotychczasowe nastawienie. Są to bowiem spodnie niezwykle uniwersalne, sprawdzające się niezależnie od sytuacji oraz indywidualnego stylu. Wśród nich jest naprawdę wiele krojów, jednak tej wiosny to fason w kant oraz cygaretki będą największym hitem. Występują one w wielu różnych wersjach kolorystycznych, ale można znaleźć również takie w kratkę czy prążki. Oba z nich pasują do każdej sylwetki, a co więcej, są bardzo łatwe w stylizacji. Chcąc nałożyć je na co dzień, wystarczy zestawić je ze sneakersami oraz T-shirtem z ciekawym nadrukiem. Z kolei na większą okazję dobrym pomysłem jest dołożenie klasycznych szpilek w neutralnym kolorze, topu wykończonego koronką oraz żakietu na sam wierzch. A ty na jakie spodnie postawisz tej wiosny?