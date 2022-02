Technotop nowym dealerem Mitsubishi w Lublinie

Mitsubishi czwartą marką w Technotop

To już czwarta marka w Technotop. – Jesteśmy dumni, że możemy w Lubelskiem reprezentować Mitsubishi – mówi Mariusz Szewczuk, kierownik do spraw sprzedaży w nowym lubelskim salonie Mitsubishi Technotop.

Pełny serwis w Technotop Mitsubishi

Użytkownicy samochodów spod znaku „trzech diamentów” zapewne zadają sobie pytanie o serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. – Zgodnie z umową dealerską z MMC Car Poland, generalnym dystrybutorem samochodów, części zamiennych i akcesoriów Mitsubishi Motors w Polsce, zapewniamy pełny pakiet usług serwisowych, zarówno w zakresie mechanicznym, jak i blacharsko-lakierniczym – wylicza pracownik salonu Mitsubishi Technotop Lublin.

– W ofercie mamy też akcesoria i usługi finansowe – dodaje Mariusz Szewczuk z lubelskiego salonu Mitsubishi Technotop.

Trzy modele Mitsubishi w Technotop

Po 25 latach w motoryzacji Technotop przejął kolejną markę. Na razie oferowane są trzy modele. – Najmniejszy z nich to space star. To typowo miejski kompan. Koszt jego zakupu zaczyna się od bardzo rozsądnej kwoty 45 tys. 990 złotych. Rata za użytkowanie wynosi jedynie 483 zł miesięcznie – dodaje kierownik do spraw sprzedaży w nowym lubelskim salonie Mitsubishi Technotop.

Możliwości technologiczne firmy odzwierciedla eclipse cross 4WD w wersji PHEV. – Jest to jedyny taki SUV coupe plug-in na rynku. Można go ładować z domowego gniazdka, a w razie konieczności, niskiego stanu naładowani baterii, włączy się napęd spalinowy, czyli silnik benzynowy o pojemności 2,4 litra. Ten awangardowy SUV startuje z ceną od 179 tys. 990 zł, z miesięczną ratą już od 2158 zł netto w leasingu MITSUBISHI LEASE&GO – dodaje Mariusz Szewczuk Mitsubishi Lublin.

Dopełnieniem obecnej oferty w Technotop jest mitsubishi L200. Także w limitowanej wersji Stark.

Pierwsza premiera w Mitsubishi Technotop Lublin

Mitsubishi zapowiada ofensywę modelową. Pierwszą premierą w tym roku będzie nowa generacja ASX.

- ASX nowej generacji będzie oferował obszerną listę wyposażenia, obejmującą najnowsze rozwiązania techniczne oraz pełną gamę układów napędowych, w tym hybrydę ładowaną z zewnętrznego źródła (PHEV) i pełną hybrydę (HEV) – dodaje Mariusz Szewczuk, z salonu Mitsubishi Lublin.

Będzie to pierwsza premiera w nowym lubelskim salonie Technotop Mitsubishi.