Tego nigdy nie rób swoim włosom! 5 zakazanych czynności

Zdecydowanie za częste stosowanie szamponu do włosów

Jak często zazwyczaj myjesz swoje włosy? Pod żadnym pozorem nie rób tego codziennie! Nie ma takiego typu włosów, które należy myć każdego dnia. Jeżeli wieczorem są już przetłuszczone, to po prostu przyzwyczaiły się do codziennego mycia. Specjaliści zdecydowanie odradzają to działanie.

Na włosach często osiada kurz, sebum, pył czy pozostaje część kosmetyków do ich stylizacji. Co bardzo ważne, dokładnie usuniesz je wyłącznie przy użyciu wysokiej jakości szamponu. Gdzie znaleźć ten produkt w przystępnej cenie? Gorąco polecamy Ci cenioną włoską markę Alfaparf. To producent, który dostarcza na rynek wysokiej jakości produkty do pielęgnacji włosów, dzięki którym stają się one lśniące, piękne i dobrze odżywione. Kosmetyki do włosów marki Alfaparf to przede wszystkim różne szampony, odżywki, spraye czy maski. Sam zdecyduj, które z nich będą najlepsze do pielęgnacji Twoich włosów.

Agresywne stosowanie produktów do pielęgnacji włosów i nie tylko

Szarpanie, rozczesywanie na siłę, tarcie ręcznikiem czy mocne ściskanie włosów syntetyczną gumką - powinno się kategorycznie wystrzegać tych wszystkich czynności. Właściwie wszystko, co robisz z włosami lub skórą głowy, rób jak najdelikatniej. Agresywne działania są całkowcie zbędne. Pielęgnacja tak delikatnej materii, jaką są włosy, wymaga czułości oraz stonowanego zaangażowania. Tylko wtedy otrzymasz szansę na to, że będą lśniące, gładkie i zadbane.