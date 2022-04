Telefon nowy czy używany? Zalety i wady obu rozwiązań

Nowy smartfon – zalety

Kupując nowy telefon, nie musisz martwić się historią napraw czy pozostałościami programów, które mogą być obecne na smartfonach z rynku wtórnego. Niezwykle istotne jest także to, że na nowe urządzenie producent przyznaje klientowi co najmniej dwuletnią gwarancję. Dzięki temu dysponujesz profesjonalnym wsparciem. W przypadku nagłej awarii po prostu oddajesz telefon do autoryzowanego serwisu i wiesz, że otrzymasz darmową i fachową pomoc. Nowy model to ponadto gratka dla miłośników innowacyjnych technologii, którymi najświeższe smartfony są wręcz nafaszerowane. Na sam koniec warto wspomnieć o kwestiach estetycznych. Sprzęt z rynku pierwotnego to modny design i wykonanie na bardzo wysokim poziomie.

Kupujesz nowy telefon? Zwróć uwagę na minusy tego rozwiązania

Bezdyskusyjnie ogromną wadą zakupu nowego telefonu jest koszt z tym związany. Najnowsze na rynku modele kosztują całkiem sporo, co sprawia, że wiele osób, które chciałyby wyposażyć się w sprzęt nowszej generacji, musi zaczekać z inwestycją, aż premierowe ceny nieco spadną. Później i tak są całkiem spore, więc jeżeli chcesz kupić najbardziej innowacyjny sprzęt danej marki, musisz wyłożyć na stół pokaźną sumę. Jednocześnie dostępne są co prawda znacznie tańsze modele, np. za 800 zł, których listę znajdziesz pod tym adresem https://komorkomat.pl/5-najlepszych-smartfonow-do-800-zlotych/, ale pod względem parametrów daleko im do flagowych smartfonów najlepszych marek.

Pod rozwagę trzeba wziąć również argument dotyczący małej różnorodności. Mówi się o pewnej stagnacji rynku. Producenci co roku wypuszczają nowe modele, ale nie zawsze idzie to w parze z implementacją przełomowych rozwiązań. Według wielu jest to głównie działanie marketingowe, które ma napędzać handel i po raz kolejny wzbudzać zainteresowanie. Mniej ma to wspólnego z aktywnością rozwojową, której efektem winno być oferowanie klientom urządzeń z rewolucyjnymi parametrami.

Telefon z rynku wtórnego – zalety

Ze względu na wymienione wyżej argumenty wielu klientów stawia na smartfony z rynku wtórnego. Wiąże się to przede wszystkim ze sporymi oszczędnościami, ponieważ nie masz do czynienia z wysokimi marżami nakładanymi na produkty, a ponadto możesz podjąć próbę negocjowania ceny. Zaletą, o której nie można zapomnieć, jest szansa zakupu używanego urządzenia najnowszej generacji w akceptowalnej cenie, co nie byłoby realne, gdyby trzeba było zapłacić za całkiem nowy sprzęt. Inną kwestią są indywidualne wymagania. Jeśli potrzebujesz telefonu ze średniej półki cenowej dla mamy, cioci czy babci, nie musisz kupować flagowca z tysiącem funkcji. Optymalnym rozwiązaniem będzie zakup telefonu o podstawowych parametrach.

Wady zakupu używanego telefonu

Trzeba jednak pamiętać, że zakup używanego telefonu to wyzwanie. Poszukiwania trwają dłużej, ponieważ musisz sprawdzić wszystkie parametry i dane sprzętu, by mieć pewność, że nie pochodzi z kradzieży. Minusem jest też częsty brak dokumentów dotyczących przeprowadzonych napraw. Obojętnie nie da się przejść również obok braku gwarancji. Inwestycja w smartfon z rynku wtórnego to zatem większe ryzyko, nie do końca wiesz bowiem, na co trafisz i czy słowa sprzedającego nie okażą się po miesiącu użytkowania kłamstwem. Ponadto musisz liczyć się z obecnością śladów użytkowania, na przykład drobnymi zarysowaniami czy przetarciami na obudowie.

Decyzja należy do Ciebie!