Telewizja internetowa – co to takiego?

Czy to koniec ery tradycyjnej telewizji?

W dobie powszechnej dostępności do Internetu korzystanie z telewizji internetowej staje się oczywistym rozwiązaniem. Przez Internet możemy pracować, robić zakupy, komunikować się ze znajomymi i korzystać z wielu rozrywek. Wiele osób decyduje się więc na kupno abonamentu u jednego z dostawców i korzysta z dobrodziejstw tego rozwiązania. Jednak zaje się, że tradycyjna telewizja nie odejdzie do lamusa tak szybko, jak mogłoby się wydawać. Są osoby, które nie korzystają z Internetu. Tak, naprawdę, istnieją tacy ludzie! Jest to głównie starsze pokolenie, któremu sieć nie jest niezbędna do życia. Rachunki opłacają w banku, na poczcie wysyłają kartki świąteczne do rodziny, a wyjście po zakupy w realu sprawia im przyjemność i jest pretekstem do nawiązania rozmowy ze znajomymi spotkanymi na osiedlu. Ale nie tylko ludzie starsi korzystają z tradycyjnej telewizji. Wiele osób kupując usługę Internetu dostaje telewizję w pakiecie w niewielkiej cenie lub nawet za darmo, dlatego decyduje się na taką opcję. Z telewizji kablowej czy naziemnej często korzystają też właściciele hoteli i pensjonatów. Telewizja satelitarna natomiast gwarantuje szeroką ofertę dla prawdziwych telemaniaków w możliwością wyboru tematycznych pakietów np. sport, rozrywka czy dla dzieci. Czym zatem przyciąga odbiorców telewizja internetowa?

Czym jest telewizja internetowa?

Telewizja internetowa udostępniana jest za pomocą sieci, nie zaś tradycyjnymi kanałami dystrybucji jak telewizja naziemna, kablowa czy satelitarna. Dostarczana jest w technologii strumieniowej, zatem plik wideo może być odtwarzany w tym samym momencie, w którym zostaje wysłany. Nie ma potrzeby pobierania pliku przed odtworzeniem. Ważne jednak, aby łącze internetowe było szerokopasmowe. Szybki Internet zapewni oglądanie bez zakłóceń i opóźnień. Telewizją internetową nazywa się zarówno kanały, które mają swoje odpowiedniki w telewizji tradycyjnej, jak też platformy oferujące dostęp do materiałów wideo. Mogą to być zapisane filmy, serialne i programy, ale także przekazy na żywo. Ta ostatnia opcja wykorzystywana jest najczęściej do transmisji wydarzeń sportowych np. meczów piłkarskich lub walk bokserskich.

Jakie są zalety telewizji internetowej?

Telewizja internetowa wychodzi naprzeciw potrzebom dzisiejszego widza. Po pierwsze, masz możliwość korzystać z niej nie tylko za pomocą telewizora, ale także na innych urządzeniach – na smartfonie, tablecie czy laptopie. Dzięki temu możesz zacząć oglądać odcinek serialu w domu, a skończyć go w autobusie, w drodze do pracy. Po drugie, wyjeżdżając np. w służbową podróż ma możliwość oglądania rozpoczętego programu dokładne od tego momentu, na którym ostatnio skończyłeś, dzięki indywidualnym ustawieniom. Nie musisz być zdany na ograniczoną ilość kanałów oferowaną w telewizji dostępnej w miejscu noclegu. Po trzecie, telewizja internetowa dostępna jest dla ciebie dokładnie wtedy, kiedy masz na nią ochotę. Możesz odtworzyć dany program nawet w środku nocy, kiedy nic cię nie rozprasza, zatrzymać jeśli chcesz wyjść do kuchni po przekąskę lub cofnąć, kiedy czegoś nie usłyszałeś, ponieważ twoi domownicy prowadzili głośną rozmowę. Dzięki takim możliwościom nic ci nie umknie, a ulubione fragmenty będziesz oglądać choćby sto razy. Zaś po wykupieniu odpowiedniego abonamentu, możesz skorzystać z opcji powtórek programów, które emitowane są w telewizji na żywo. Zwykle masz na to około tygodnia. Poza tym telewizja internetowa jest stosunkowo tania. W cenie około 60 zł otrzymujesz dostęp do prawie 130 kanałów, a cały sprzęt oraz usługę instalacyjną dostajesz gratis.