Terminale wózkowe – na co zwrócić uwagę przy zakupie?

"Negocjowalibyście z Hitlerem?". Premier wzywa liderów UE do "zdecydowanego działania"

Warszawa. - Wzywam liderów Unii Europejskiej do zdecydowanego działania, do wdrożenia takich działań, które wreszcie złamią machinę wojenną Putina, które zabiorą jej powietrze, które doprowadzają do skonfiskowania majątku Federacji Rosyjskiej, zdeponowanego w bankach zachodniej Europy, które doprowadzą wreszcie do skonfiskowania majątków oligarchów rosyjskich wspierających Putina, wspierających faszystowski reżim rosyjski, takich, które złamią tą agresywną politykę Putina – powiedział premier Mateusz Morawiecki.