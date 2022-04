The Meta Crazy Lab: Unikalna kolekcja, którą pragniemy uczcić pamięć przyjaciela

Tak właśnie powstała unikalna kolekcja The Meta Crazy Lab (skrót od The Meta Crazy Labrador), w ramach której przygotowaliśmy 33 ekskluzywne serie tokenów NFT. To aż 267 tokenów. Każdy odzwierciedla jedno unikalne i niepowtarzalne zdjęcie z naszej trzynastoletniej przygody ze Snoopy’em G.

Snoopy G: The metaverse Crazy Labrador

Zastanawiacie się, dlaczego kolekcja The Meta Crazy Lab ma szasnę powodzenia? Jej sekret tkwi w unikalnym charakterze tokenów, które stworzyliśmy na bazie oryginalnych zdjęć Snoopy’ego G. Grafika to jedno. Sercem kolekcji są doświadczenia i emocje, którymi chcemy wzbogacić metawers. Jesteśmy przekonani, iż także w tej rzeczywistości znajdzie się miejsce na bliskie relacje z czworonożnymi przyjaciółmi. Relacje, dzięki którym stajemy się lepszymi ludźmi.

Te 13 lat ze Snoopy’em wiele nas nauczyło. Doświadczaliśmy dobrych i złych chwil. Uczyliśmy się cierpliwości dla szczeniaka i pokory dla seniora. W relatywnie krótkim, jak dla człowieka, odcinku czasu przeżyliśmy całe życie. I bez wahania zrobilibyśmy to jeszcze raz. Kto wie? Może z czasem w naszej świadomości znajdzie się miejsce dla kolejnej puchatej kulki?

The Meta Crazy Lab: Już w sprzedaży!

Zaintrygowany naszą wyjątkową kolekcją? Unikalne tokeny The Meta Crazy Lab już za chwilę trafią do sprzedaży. Nie przegap okazji, żeby wylicytować je jako pierwszy! W złotej serii czeka tylko 9 tokenów.