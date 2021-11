Tokeny NFT - czy faktycznie można sprzedać miłość?

Czym są tokeny NFT?

Token NFT to unikalny kod, który opiera się na technologii blockchain. Jest to zatem wirtualny zapis transakcji, dzięki któremu można nabyć konkretną rzecz. NFT nie można wymienić na nic innego. Za jego pomocą kupuje się wyłącznie pojedyncze aktywa. Wiele osób nie do końca rozumie działanie takich transakcji, jednak artyści i gracze korzystają z niej już prawie od dekady.

W przypadku transakcji na miłość również pojawiło się pytanie: czym jest NFT. Modelka z Instagrama, Marta Rentel, otrzymała aż milion złotych od animowanego nabywcy w zamian za cyfrową miłość. Obecnie tak naprawdę nikt nie jest w stanie wyjaśnić, na czym miałaby polegać taka transakcja. Zakup "miłości" jest niemierzalny, a w przypadku transakcji przy użyciu tokena NFT, dodatkowo pojawia się pytanie, jaki był cel przeprowadzenia takiego zakupu. Nie wiadomo, czego oczekuje od modelki kupujący.

NFT coraz częściej jest wykorzystywany przez artystów do sprzedaży swoich dzieł. W ich przypadku transakcje przeprowadzane przy użyciu tokenów są mniej kontrowersyjne. Wirtualna transakcja daje dostęp do konkretnego dzieła. Podobnie jest w przypadku gamingu, gdzie z zamian za token otrzymuje się wybrane profity w grze.

Unikalne zasoby wirtualne

Za pomocą tokenów NFT kupujący uzyskuje dostęp do unikalnych zasobów wirtualnych. W ten sposób swoje prace sprzedają między innymi artyści, którzy ze swoją sztuką docierają na drugi koniec świata. NFT umożliwia nadanie wirtualnego certyfikatu każdej pracy. Dzięki temu mogą nabyć ją kolekcjonerzy, którzy liczą na wzrost wartości takich dzieł z biegiem czasu. Wszystkie tokeny są unikalne, dlatego przypisane do nich zasoby różnią się od innych dostępnych gdziekolwiek indziej.

Tokeny NFT przypisuje się do obrazów, nieruchomości, a także innych przedmiotów. Dzięki unikalnym kodom wzrasta ich wartość po kilku latach. NFT wykorzystano również w sporcie. Właściciele tokenów mogą np. otrzymywać pierwszeństwo wyboru miejsca na stadionie piłkarskim lub zamawiać ekskluzywną linię gadżetów z logo swojego ulubionego klubu. Dzięki temu kibic zyskuje niejako status "VIP" i czuje się wyróżniony spośród wielu innych fanów piłki nożnej lub innej dyscypliny.

W podobny sposób tokeny NFT są wykorzystywane przez celebrytów, piosenkarzy i innych przedstawicieli świata show biznesu. Dzięki nim fani mogą korzystać z różnych zasobów, które są dostępne tylko dla wąskiego grona fanów.

NFT a ich przyszłość

Tokeny NFT są przez wiele osób uznawane za kolejną bańkę, która niedługo straci na wartości. Ich wartość w rzeczywistych walutach jest niemożliwa do określenia, podobnie jak w przypadku kryptowalut. Kryptowaluty, a tokeny NFT to jednak dwie zupełnie inne kwestie. Kryptowaluty można przeznaczyć na dowolny produkt lub usługę, natomiast tokeny NFT są przypisane wyłącznie do jednego aktywa.

Czy tokeny NFT będą wykorzystywane powszechnie w przyszłości? Być może tak się stanie. Część zainteresowanych uważa, że dzięki nim oraz dzięki kryptowalutom społeczeństwom różnych krajów uda się ograniczyć inflację. Inni twierdzą, że tokeny nigdy nie zastąpią prawdziwej gotówki i zawsze będą jedynie ciekawostką w wirtualnym świecie.