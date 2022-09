Top 5 najlepszych prezentów dla męża

Jakim prezentem uszczęśliwić męża?

Obecnie można znaleźć wiele różnych prezentów, które powinny spodobać się każdemu mężczyźnie. Problem zaczyna się w momencie, w którym należy wybrać ten wyjątkowy, odpowiedni podarunek. Jeżeli Twój mąż interesuje się sportem i grami, dobrze recenzowana gra z piłką nożną wystarczy, aby był zadowolony. Jednak jeśli naprawdę chciałabyś go zaskoczyć, to najlepszy będzie spersonalizowany lub zrobiony własnoręcznie prezent. Oto kilka najlepszych pomysłów na prezent dla Twojego męża!

1. Personalizowany portret

Dobrym pomysłem, aby zaskoczyć drugą połówkę i wywołać uśmiech na jej twarzy, będzie spersonalizowany portret. Jeżeli chcesz podejść do prezentu z dużą dozą humoru, świetną koncepcją może być umieszczenie Waszych twarzy ze zdjęcia na szablonie postaci pary królewskiej lub na tle egzotycznego miejsca. Jednak jeśli chciałabyś uwiecznić Wasze najlepsze wspomnienie np. z wakacji, personalizowany obraz będzie idealnym wyborem.

2. Personalizowana koszulka

Miłym gestem będzie podarowanie ukochanemu spersonalizowanej koszulki. T-shirt zrobiony specjalnie dla Twojego męża z wytłoczeniem, takim jak np. Super tata, sprawi, że Twój wybranek poczuje się doceniony i kochany. To koszulka, którą może się pochwalić w pracy lub powiesić nad łóżkiem jako ważny eksponat.

3. Personalizowany kubek

Kubki to aktualnie bardzo powszechny i popularny prezent, jednak one także mogą stać się ulubionym przedmiotem Twojego męża w domu. Na kubku możesz umieścić Wasze zdjęcie ślubne, rodzinne, ale także Wasz ulubiony cytat z filmu albo książki. To na pewno niezapomniany upominek, który Twój mąż doceni przy każdej porannej kawie.

4. Druk z podstawką

Druk z podstawką to prezent, który mężczyzna Twojego życia będzie mógł położyć na swoim biurku w pracy lub w domu. Przedmiot wykonywany jest na szkle akrylowym z drewnianą podstawką. Co powinno znaleźć się na wydruku? To zależy już do Ciebie, jednak dobrym pomysłem jest umieszczenie na wydruku np. portretu ślubnego i dołączenie do niego nazwy piosenki, do której tańczyliście na Waszym weselu.

5. Zdjęcia w ramce

Klasyka gatunku, czyli zdjęcia w ramce, które zostały przez Was zrobione. Taka ramka świetnie sprawdzi się jako prezent dla Twojego męża, a poza tym zdjęcia w niej zawarte pomogą odtworzyć szczęśliwe wspomnienia i przypomnieć sobie wyjątkowe chwile spędzone razem.