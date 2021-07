TOP 9 Najpiękniejsze plaże w Chorwacji

Oto przewodnik po dziewięciu najpiękniejszych piaszczystych plażach w Chorwacji.

Rajska plaża Leščur na wyspie Rab

Bliska okolica miejscowości Lopar zachwyca iście Rajską plażą. To jedna z najpopularniejszych piaszczystych chorwackich lokalizacji, jest też wyjątkowo płytka, a to sprawia, że fenomenalnie sprawdzi się jako destynacja rodzinnych wakacji. Do piaszczystej plaży Leščur można dotrzeć także pieszo. Dla zmotoryzowanych - około 100 m od plaży zlokalizowano parking. Wyróżnienie błękitną flagą świadczy o wysokim stopniu czystości morza, a bogata infrastruktura turystyczna przyciąga w to miejsce setki turystów. Pobliskie centrum sportowe z kortami tenisowymi oraz boiskami do koszykówki spotka się z uznaniem entuzjastów aktywnego wypoczynku. Dla miłośników wodnych szaleństw czekają też liczne zjeżdżalnie.

Plaża w Nin

Nieopodal Zadaru znajduje się jedna z najdłuższych piaszczystych plaż w Chorwacji w historycznym mieście Nin, nazywana też plażą królów. Dlaczego? Od VII do X wieku była to bowiem siedziba władców i biskupów.

Płytka i dość ciepła woda to niewątpliwe zalety tej lokalizacji, które przyciągają rzesze rodzin z dziećmi. Bliska odległość do złóż leczniczego błota, które pomaga w leczeniu różnych chorób to wartość dodana tej plaży.

Ninska laguna to jedno z miejsc, które obowiązkowo należy odwiedzić podczas pobytu w Chorwacji. Duża przestrzeń plaży, w oddali widok na góry Velebit - nie sposób pominąć tę destynację!

Plaża Bok

Kameralna wyspa Susak przyciąga turystów za sprawą plaży Bok. Niepodważalnym atutem tej destynacji jest jej odseparowanie od cywilizacji. Wybór tej plaży da poczucie błogiego spokoju i przeniesienia się do zamierzchłych czasów, gdzie życie i czas płynęły naturalnym rytmem i bez stresu. Wyspa Susak słynęła kiedyś ze swoich leczniczych właściwości i klimatu sprzyjającego w leczeniu astmy i zapalenia oskrzeli.

Płytkie morze i gorący, sypki piasek to kolejne zalety Boku.

Plaża Sunj Beach na Lopud

Wyspa Lopud oferuje turystom możliwość korzystania z dobrodziejstw piaszczystej plaży Sunj Beach. Dodatkową atrakcją tej destynacji jest fakt, że aby dostać się na tę plażę najpierw należy dopłynąć do niej promem z pobliskiego Dubrownika, a później, aby dostać się na jej drugą stronę - można skorzystać z popularnych melexów.

Zobacz także najpiękniejsze wyspy świata: https://lifestyler.pl/najpiekniejsze-wyspy-swiata/

Plaża Bačvice w Splicie

Jest to jedna z najbardziej rozpoznawalnych piaszczystych plaż w Chorwacji. Może nie jest zbyt okazała jak na zapotrzebowanie mieszkańców i turystów, za to atutem tego miejsca jest łagodnie opadające dno. W efekcie nawet kilkadziesiąt metrów od brzegu woda sięga do kolan.

Bellevue – Dubrownik

Piaszczysta plaża Bellevue jest zlokalizowana w jednej z najbardziej malowniczych zatok w Dubrowniku. Skaliste klify okalające plażę i nadające jej cień przyciągają setki turystów spragnionych pięknych widoków i czystej wody. Kojące dźwięki letnich fal pozwolą wyciszyć się i zrelaksować.

Bellevue jest znana z zawodów amatorskiej piłki nożnej, które przyciągają rzesze obserwatorów.

Strzeżone kąpielisko, wypożyczalnie rowerów wodnych i skuterów to dodatkowe urozmaicenie tej plaży.

Saplunara

Wyspa Mljet jest znana za sprawą zapierającej dech w piersiach przyrody. Znajdująca się tam plaża Saplunara wpisuje się w niemal bajkowy krajobraz. Zieleń charakterystycznych dla Chorwacji lasów sosnowych przyciąga wzrok i zapewni chłód w upalne dni. Malownicza i piaszczysta laguna zachwyca swoim urokiem i podbije serca sympatyków pięknych widoków. Na niej również dumnie powiewa niebieska flaga.

Bijeca - Medulin

To kolejny przykład piaszczystej chorwackiej plaży. Subtelne zejście do morza i soczyście zielone, gęste lasy sosnowe sprawiają, że plaża Bijeca jest szczególnie polecana rodzicom z dziećmi, a także osobom, które nie pływają. Dużym atutem jest także przystosowanie części tej przestrzeni dla osób niepełnosprawnych. Dla najmłodszych przygotowano wodne atrakcje w postaci pływającego parku rozrywki oraz zjeżdżalni. Możliwość dołączenia do szkoły nurkowania czy wypożyczenia skutera wodnego sprawia, że każdy urlopowicz dopasuje dla siebie rozrywki wedle indywidualnych preferencji.

Po aktywnych zabawach, zrelaksujcie się w pobliskiej kawiarni i zasmakujcie pyszne posiłki w barze z przekąskami. Cieszcie się wakacjami w Zadarze na plaży Borik, zrelaksujcie się, zabawiajcie się i przeżyjcie niezapomniane chwile.

Punta Rata

Na końcu naszej listy znajduje się Punta Rata - jest to bowiem plaża o żwirowym nasypie, ale już w pełni piaszczystym zejściem do morza.

Makarska Riwiera skrywa w sobie plażę Punta Rata, która znalazła się w rankingu jednych z 10-ciu najlepszych plaży o zasięgu światowym, dlatego nie mogło zabraknąć jej w naszym zestawieniu.To wyróżnienie jest w pełni zasłużone - plaża jest bowiem otoczona lasem sosen alepskich, które nie tylko zachwycają widokiem, ale też zapewniają cień w upalne dni. Sosna alepska jest znana nie tylko z pięknego zapachu, ale także ze swoich antyseptycznych i antystresowych właściwości.

Co więcej, Punta Rata została także wyróżniona błękitną flagą. Bogata oferta wypożyczalni sprzętu do sportów wodnych - skuterów i rowerów - zapewni niezapomniane przeżycia.

Podsumowanie

Powyższe zestawienie to przydatny drogowskaz dla wszystkich tych, którzy pragną spędzić udane wakacje wśród malowniczych widoków i na piaszczystej plaży w Chorwacji. Różnorodna oferta atrakcji na każdej z plaż - zjeżdżalnie, boiska do gry, wydzielone strefy do siatkówki, możliwość wypożyczenia sprzętu wodnego, który będzie stanowić zastrzyk adrenaliny, mnogość knajp i restauracji - to wszystko sprawia, że każdy entuzjasta wypoczynku w urokliwej, chorwackiej scenerii znajdzie coś dla siebie. Dodatkowe udogodnienia w postaci przebieralni i pryszniców zewnętrznych pozwolą na orzeźwiające odświeżenie się i komfortowe przygotowanie do całodniowego wypoczynku nad morzem.

Bezpieczne plaże z łagodnym zejściem do morza to atut dla wielu rodzin z dziećmi, które pragną spędzić sielskie wakacje w Europie.

undefined