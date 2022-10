Trunki bez alkoholu i wegańskie — nowe oblicze włoskiego wina?

Wina bezalkoholowe – napój pełen zdrowia

Włoskie wina bezalkoholowe dostępne są w wersji białej, różowej, czerwonej, a nawet z bąbelkami. Nie doprowadzą do zawrotu głowy, ale tak samo, jak ich alkoholowa wersja zdecydowanie poprawią nastrój, a nawet korzystnie wpłyną na zdrowie. Okazuje się bowiem, że wino bez alkoholu zawiera takie same polifenole chroniące serce, jak alkoholowy odpowiednik.

Dodatkowo zawarte w nim flawonoidy obniżają ciśnienie, przeciwdziałają miażdżycy, zakrzepom i ograniczają odkładanie się złego cholesterolu w żyłach i tętnicach. Wina na bazie czerwonych winogron zawierają także związki niszczące komórki nowotworowe, a resweratrol jest skutecznym przeciwutleniaczem opóźniającym procesy starzenia się organizmu.

Picia wina bez alkoholu to także działanie przeciwpróchnicze i zapobiegające osteoporozie, cukrzycy typu 2, chorobie Parkinsona i Alzheimera. Jest to także napój niskokaloryczny, bo zawiera mniej cukru niż sok z owoców i ok. 70 procent mniej kalorii niż wino tradycyjne. Jeśli odchudzasz się, a uwielbiasz smak wina włoskiego, możesz sięgnąć po wersję 0% alkoholu.

Oczywiście nie należy winem bezalkoholowym poić dzieci i młodzieży, ale mogą po nie sięgać kobiety w ciąży, karmiące oraz osoby, które mają w planach podróż samochodem. Po włoskie wina bezalkoholowe sięgają także osoby preferujące zdrowy styl życia i takie, którym na picie alkoholu nie pozwala religia.

Smak wina bezalkoholowego

Wino bezalkoholowe powstaje w wyniku podgrzewania do ok. 30 stopni naturalnego wina. W takiej temperaturze alkohol naturalnie odparowuje, a poziom alkoholu redukuje się nawet do zera. Brak alkoholu zmienia nieco smak trunku, ale produkowane przez specjalistów wino bezalkoholowe jest zbliżone smakiem oraz zapachem do tradycyjnego trunku. Warto więc wybierać produkty wysokiej jakości, by cieszyć się wybornym aromatem bez procentów.

Wina wegańskie — co to takiego?

Wiesz już, czym jest wino bezalkoholowe, ale dlaczego niektóre wina włoskie są wegańskie? Wydaje się przecież, że napój produkowany z winogron nie ma nic wspólnego z produkcją mięsa czy hodowlą zwierząt, nie ma w nim mleka, masła czy miodu.

W przypadku wina jego „wegańskość” polega na tym, że do klarowania nie używa się takich produktów jak żelatyna (często wieprzowa), białko, kazeina, chityna czy nawet krew bydlęca w proszku. Wino jest wegańskie wtedy, gdy nie używa się przy jego produkcji żadnych produktów odzwierzęcych. Takie jest wybierane przez wegan kupujących trunki na własny użytek, ale także przez restauracje i bary oferujące wegańskie jedzenie. Co ciekawe nawet doświadczony kiper nie jest w stanie wyczuć, które wino jest wegańskie, a które było klarowane substancjami odzwierzęcymi. Jednak dla weganina ważna jest świadomość, że pije wino odpowiadające jego przekonaniom i ideom, którym jest wierny.

Wina bezalkoholowe i wegańskie w kuchni

Zarówno wina bezalkoholowe, jak i wegańskie można stosować w kuchni tak samo, jak te z procentami. Czerwone wino możesz serwować do mięs, dań z grilla, serów, białe do ryb, owoców morza i warzyw. Różowe doskonale skomponuje się z daniami z mięsa, a musujące z grzybami i warzywami

Wegańskie i bezalkoholowe wina z Włoch

Zarówno wegańskie, jak i bezalkoholowe wina produkowane we Włoszech wyróżnia wysoka jakość, czyli doskonały smak, zapach i kolor. Włosi są mistrzami, gdy chodzi o produkcję trunków od wieków, jednocześnie też tworzą nowe propozycje, podążając za aktualnymi oczekiwaniami klientów.

Nie musisz jednak jechać do Włoch po ulubione napoje. Wystarczy zamówić je w polskim sklepie internetowym z włoskimi winami LeBarbatelle. Jeśli szukasz trunku na własny użytek albo chcesz wina bezalkoholowe i wegańskie z Włoch zaproponować klientom swojej restauracji w LeBarbatelle kupisz je w doskonałych cenach i z dostawą pod wskazany adres.