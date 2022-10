Typy metryczek dla dziecka - na jaki się zdecydować?

Metryczki dziecięce – czym są?

Metryczka to personalizowana pamiątka. Może mieć charakter użytkowo-ozdobny lub stricte dekoracyjny. Swoją nazwą nawiązuje do dokumentu urzędowego, który stwierdza narodziny dziecka. Znajdują się na nim najważniejsze dane o maluszku. Podobnie metryczka zawiera kluczowe informacje o noworodku, jak imię, godzina, data i miejsce urodzenia, waga i wzrost w chwili narodzin, imiona rodziców itd. Jednak dane te są przedstawione w zdecydowanie atrakcyjniejszej formie. Do wyboru pozostają różne rodzaje metryczek. My postanowiliśmy się przyjrzeć kilku popularnym i ciekawym typom.