Tytan WINS: trójwarstwowy montaż okien w dobrej cenie

System WINS Tytan Professional

Czym jest Tytan WINS? To nowość w zakresie połączeń ościeży z ościeżnicami opracowana przez firmę Selena. Ten wyjątkowo skuteczny standard uszczelniania odpowiada najostrzejszym wymaganiom, jakimi cechuje się współczesna architektura energooszczędna. Efektem zastosowania Tytan WINS jest jednak nie tylko wydajne oszczędzanie energii pod względem ciepła, jak również ograniczona wilgotność oraz ochrona akustyczna, jakiej trudno oczekiwać podczas stosowania innych rozwiązań. Tego typu standard uszczelniania i izolacji stolarki okiennej nadaje się więc doskonale do budowy biurowców, szkół, a także domów jednorodzinnych, których mieszkańcy mają wysokie wymagania użytkowe.

Ciepły montaż okien na miarę XXI stulecia

3-warstwowy ciepły montaż i izolacja WINS opiera się na wykorzystaniu piany montażowej, która tworzy specyficzną warstwę izolacji cieplnej o dużych walorach akustycznych. Do tego w oknach zostają zaimplementowane folie w płynie będące jednocześnie zabezpieczeniem, jak i kolejną warstwą izolacji. Są one paroszczelne i paroprzepuszczalne zarazem, dzięki czemu nie wpuszczają wilgoci z zewnątrz, podczas gdy jej nadmiar wewnątrz pomieszczania zostaje odprowadzony. Takie rozwiązanie zwiększa szczelność okien aż o 75%. Złącza okienne nie generują już niekontrolowanej infiltracji powietrza.

Pierwsza strefa izolacji, znajdująca się po zewnętrznej stronie okna, odpowiada za warunki atmosferyczne. Jak się można spodziewać, ochrona w tym zakresie jest bez zarzutów. Jednak to warstwa druga stanowi najbardziej kluczowy element systemu Tytan WINS. To jest tzw. obszar funkcjonalny. To właśnie w środku okna występuje największe przenoszenie obciążeń i to właśnie tam jest najbardziej potrzebna izolacja oraz bariera akustyczna. Trzecia strefa odpowiada za oddzielenie indywidualnego klimatu wnętrza od tego, który znajduje się na zewnątrz. Łącznie zastosowanie wszystkich trzech warstw zapewnia szczelny montaż okien, który trzykrotnie przekracza obowiązujące normy prawne dotyczące huraganów. Okna z systemem WINS są w stanie zapewnić ochronę od porywów wiatru sięgających nawet 160 km/h. To wiatroszczelność w klasie 4. W związku z tym standard ów jest polecany podczas montażu okien na wyższych kondygnacjach. Jeśli chodzi zaś o wodoszczelność, system WINS spełnia wymogi klasy E1200.

A skoro już mowa o wodoszczelności, warto zauważyć, że Tytan WINS gwarantuje kontrolowaną dyfuzję pary wodnej, co odbywa się poprzez złącze. Poza tym występuje tu podwyższenie czynnika temperaturowego o całe 10% w stosunku do tego, czego wymagają przepisy prawa. Efektem jest całkowity brak wykropienia okien. Nie należy też zapomnieć o właściwościach antygrzybicznych, które się dzięki temu uzyskuje. Ma się zatem do dyspozycji okna odporne na pleśń, które znacząco poprawiają jakość powietrza w danym pomieszczeniu.

Montaż okien ze standardem WINS

Chyba już wiadomo, że naprawdę warto zainwestować w standard Tytan WINS. Powyższe to jednak nie wszystkie zalety tego rozwiązania. Prawdziwą wisienką na torcie jest w tym przypadku łatwość montażu. Nieskomplikowana aplikacja i szybkie schnięcie sprawiają, że instalacja pojedynczego okna wynosi... niecałe 3 godziny. Tak, jedyne 3 godziny potrzebuje fachowiec, aby zamontować okno z systemem WINS Tytan. Tradycyjne rozwiązanie łącznie ze schnięciem wymaga ponad 48 godzin. Że to różnica wręcz kolosalna — mało powiedziane!

Korzyści tak łatwego montażu okien są równie duże. Osoby prywatne budujące dom jednorodzinny mogą dzięki temu liczyć na sprawną instalację bez pośpiechu wynikającego ze zmian pogodowych. Podobnie można powiedzieć o deweloperach, aczkolwiek w ich przypadku prawdziwy plus systemu Tytan WINS uwidoczni się w kosztach robocizny. Jeśli w grę wchodzi dość spore przedsięwzięcie budowlane, krótszy czas montażu okien pozwoli na lepsze wykorzystanie czasu robotników, a to z kolei przyśpieszy inne procesy na placu. W późniejszym okresie natomiast oszczędność będzie widoczna bezpośrednio na rachunkach energetycznych. Ograniczone przenikanie powietrza przez okna lub drzwi balkonowe pozwala zredukować wydatki na ogrzewanie i klimatyzację aż o 20%.

Warto jeszcze napomnieć o tym, że omawiany w niniejszym artykule standard uszczelnienia okien jest uniwersalny. Znaczy to, że kwalifikuje się do różnych typów montażu. Inaczej mówiąc, założenia projektowe budynku w żadnym wypadku nie będą stanowić przeciwwskazań do wykorzystania izolacji w standardzie WINS.

Gdzie zamówić system Tytan WINS w Tarnowie?

Hurtownia Grupa MAGNUM Tadeusz Romański to dobre miejsce, aby bliżej zapoznać się z systemem Tytan WINS. Sklep znajduje się w Tarnowie na ul. Tuchowskiej 62. Osoby zainteresowane innowacyjną izolacją okien koniecznie powinny tam zajrzeć. Warto.