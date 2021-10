Ubezpieczenie firmy - czy warto je wykupić?

Czy warto wykupić ubezpieczenie firmy?

Ryzyko wyrządzenia szkody istnieje w przypadku prowadzenia każdego rodzaju działalności dlatego świetnym rozwiązaniem jest wykupienie polisy OC. Wybierając dla siebie najlepsze ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej musisz dopasować je do potrzeb Twojej firmy. Musisz pamiętać, że w niektórych rodzajach działalności istnieje obowiązek posiadania takiego ubezpieczenia. Jednak jeśli nie masz obowiązku zawarcia takiego ubezpieczenia to i tak warto abyś zabezpieczył się i wykupił ubezpieczenie firmy. Głównym przedmiotem ubezpieczenia dobrowolnej polisy jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego za szkody osobowe, czy też z tytułu posiadanego mienia. Jeśli zatrudniasz pracowników dobrym rozwiązaniem będzie grupowe ubezpieczenie pracowników, które zapewni ochronę w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Dzięki ubezpieczeniu nie musisz martwić się o wypłatę odszkodowania w wyniku wypadku (np. pracowników, klientów), uszkodzenia mienia, kradzieży czy innych zdarzeń. Każde ubezpieczenie firmy możesz rozszerzyć tak, aby polisa jak najlepiej pasowała do Twoich potrzeb i oczekiwań.

Ubezpieczenia dla średnich przedsiębiorstw

Na rynku istnieje szeroki wybór firm ubezpieczeniowych, które posiadają szeroką i elastyczną ofertę dla średnich przedsiębiorstw. Ubezpieczenia takich firm obejmują między innymi ochronę mienia firmy czy odpowiedzialność cywilną. Możesz również rozszerzyć zakres ubezpieczenia np. o składkę na zdrowie pracowników. Wypełnij formularz online i zostaw numer telefonu, a indywidualny opiekun twojego ubezpieczenia zaoferuje Ci bez wychodzenia z domu idealny pakiet ochronny dla Twojej firmy.

Gdzie kupić ubezpieczenie samochodu firmowego

Tak jak w przypadku firmy ubezpieczenie OC samochodu możesz kupić przez internet, bądź w oddziale wybranego ubezpieczyciela. Przed kupnem ubezpieczenia dobrze porównaj wszystkie oferty ubezpieczycieli, ponieważ kwoty OC mogą znacznie różnić się od siebie w różnych ubezpieczalniach. Pamiętaj, aby dobrze wypełnić dokumenty, ponieważ może to wpłynąć na ofertę i kwotę składki. Ubezpieczyciel może wystawić Ci zakupioną polisę online, a dokumenty dotyczące tej polisy wysłać na Twojego emaila.

