Ubezpieczenie OC w praktyce

Naprzeciw potrzebom kierowców ( i nie tylko) wychodzi porównywarka OC, dzięki której udaje się znaleźć ubezpieczenie najbardziej atrakcyjne cenowo dla danej grupy wiekowej, typu i wieku auta oraz miejsca zamieszkania, a także rodzaju wykonywanego zawodu.

Dla kogo ubezpieczenie OC?

Polisa OC jest wykupowana nie tylko przez kierowców, ale także dentystów i lekarzy innych specjalności, a także… studentów. W momencie odbywania praktyk, osoba niedoświadczona często wykonuje zadania, które zwykle zleca się osobom o wyższych kwalifikacjach. Aby zatem nieco obniżyć ryzyko uszkodzenia ciała lub kosztownych pomyłek, zawierana jest umowa z ubezpieczycielem.

Podobnie w przypadku praktyki lekarskiej –OC możliwe jest do wykupienia i może być zastosowane wówczas, gdy dojdzie do zaniechania ze strony osoby wykonującej różnego rodzaju zabiegi itd. Dlatego też tak ważne jest znalezienie odpowiedniego pakietu, poszerzonego również o inne zabezpieczenia.

OC dla kierowcy

Z ubezpieczenia OC mogą skorzystać kierowcy, którzy uszkodzili pojazd swój lub innego użytkownika drogi. Niezależnie od tego, jak duży jest to uszczerbek, powinno go pokryć właśnie to ubezpieczenie, jednak warto dokładnie zapoznać się z umową zawieraną z daną firmą ubezpieczeniową i sprawdzić, jaki zakres szkód ona obejmuje.

Nie wolno zwlekać z zakupem ubezpieczenia OC – bez tego nie zarejestrujemy auta. Poza tym nie będziemy mogli legalnie poruszać się po polskich drogach. Podobnie jak w przypadku przeglądu samochodowego, to jeden z niezbędnych dokumentów, o który może poprosić policja w trakcie kontroli drogowej. Zatem lepiej mieć przy sobie kwitek potwierdzający zawarcie umowy z ubezpieczycielem.

W przypadku wykupowania polisy OC należy sugerować się głównie ceną – jesteśmy zobligowani, aby ponieść jej koszty, zatem nie warto w tym przypadku przepłacać. Będąc kierowcą z wieloletnim stażem, dotychczas jeżdżącym bezwypadkowo, można postarać się o atrakcyjne zniżki, które dodatkowo obniżą cenę polisy. Wielu ubezpieczycieli docenia także swoich stałych klientów, warto zatem pytać o wszelkie możliwe upusty cenowe w przypadku każdego ubezpieczenia OC.