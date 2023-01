Ubezpieczenie taxi OC/AC z gwarancją najniższej ceny

Ubezpieczenie taxi - czy dane o stylu jazdy i częstotliwości zmniejszą wysokość składki za OC/AC?

Ubezpieczyciele bardzo często pytają nas o charakter użytkowania auta. Jeżeli jest używane prywatnie, wszystko przebiega w standardowy sposób. Natomiast korzystanie z samochodu np. jako nauki jazdy, przewozu osób, usług kurierskich czy taxi jest dla zakładu ubezpieczeń punktem zaczepienia do podwyższenia podstawowej ceny OC o nawet kilkaset złotych. Cachet opracował sposób, w którym to odróżnia godziny przejechane autem służbowo i prywatnie, co pozwala zaoszczędzić.

Załóżmy, że każdy ubezpieczyciel, gdy kupuje się ubezpieczenie taxi nie zwraca uwagi na to, że usługi przewozu osób wykonujemy np. przez 10 godzin dziennie. Pozostały czas korzystania z auta służy prywatnym przejazdom. Dowód pozwalający rozróżnić ten czas to dane z Twojej aplikacji taxi, która je gromadzi. Łączenie się z naszym kalkulatorem OC pozwala zweryfikować zakładowi ubezpieczeń ile jeździsz i na tej zasadzie zaproponować Ci adekwatną wysokość składki za OC/AC.

Czy w Cachet kupię zwykłe ubezpieczenie OC, czy tylko dla taksówek?

Nasza aplikacja umożliwia również zakup ubezpieczenia OC dla osób korzystających z auta prywatnie. W naszej ofercie posiadamy ubezpieczenie OC od PZU, Allianz i wielu innych ubezpieczycieli. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą i zakupu ubezpieczenia przez stronę internetową lub kontakt z naszym Działem Wsparcia, który udzieli niezbędnych porad i przygotuje odpowiednią ofertę ubezpieczenia.

Posiadamy również specjalny program poleceń dla zwykłych użytkowników, który pozwala na gromadzenie środków na koncie Cachet Cash, które mogą być wykorzystane na zakup ubezpieczenia. Jeżeli polecisz ze swojego konta zakup ubezpieczenia i ta osoba wykupi polisę, zyskujesz 25 PLN bonusu. A gdy zbierzesz odpowiednią ilość środków, nie będziesz musiał płacić za polisę OC i jej koszt pokryjesz ze środków, które zgromadzone zostały z programu poleceń. Wejdź na stronę https://cachet.me/pl/ i założ konto, a następnie polecaj znajomym zakup ubezpieczenia poprzez Cachet.

Gwarancja najniższej ceny na ubezpieczenie taxi

Dla kierowców taxi została uruchomiona również specjalna promocja dotycząca gwarancji najniższej ceny ubezpieczenia. W ten sposób, gdy robimy kalkulacje i w jakiś sposób uda nam się uzyskać niższą cenę za ubezpieczenie OC/AC, dostarczają przykładową kalkulację do Cachet, firma zobowiązuje się do zaproponowania nam lepszej ceny ubezpieczenia niż ta, którą otrzymaliśmy (nawet do 50 PLN taniej). Szczegóły regulaminu znajdziemy klikając z wzdjęcie poniżej.