Uniwersalne prezenty na święta. Oto nasze sprawdzone propozycje

Świąteczny prezent dla rodziców

Powszechną praktyką, która króluje przy wyborze bożonarodzeniowych upominków dla rodziców, jest kupowanie im jednego, wspólnego prezentu. Choć sprawa podarunków dla rodziców wydaje się prosta, to niestety dla wielu z nas wcale taka nie jest. I to nie dlatego, że nasi rodziciele mają zbyt wygórowane wymagania, a raczej dlatego, że to my bardzo chcemy sprawić im radość czymś wyjątkowym i oryginalnym. Czymś, co dostarczy im niezapomnianych wrażeń, zadba o ich zdrowie i odpoczynek. To bardzo wysoko postawiona poprzeczka, jednak nie jest ona nie do przeskoczenia. Zaraz Ci to udowodnimy.

Prezent dla rodziców na święta niekoniecznie musi być przedmiotem. Dzisiaj chcemy zaproponować Ci upominki w formie voucherów, które z powodzeniem możesz podarować mamie i tacie pod choinkę. Może to być na przykład romantyczna kolacja dla dwojga w restauracji z ich ulubioną kuchnią albo degustacja wina lub whisky. Dobrym pomysłem będzie także bon na relaksacyjny masaż dla dwóch osób, weekendowy wyjazd do SPA lub rejs jachtem. Dla rodziców, którzy lubią zastrzyk adrenaliny i silne emocje, strzałem w dziesiątkę może okazać się voucher na lot balonem, lot paralotnią albo pływanie motorówką. Chcesz zadbać o ich zdrowie? Wręcz im karnet na seans w grocie solnej lub konsultacje z trenerem personalnym, który pomoże im w utrzymaniu dobrej kondycji fizycznej.

Prezent na święta dla mamy

Jeśli jednak wolisz podarować rodzicom oddzielne upominki, to również postaramy się w tym pomóc. Z pewnością bardzo kochasz swoją mamę i chcesz znaleźć unikalny prezent na święta dla niej. Choć dla mamy najważniejsza jest Twoja obecność i czas spędzony razem, to może warto wręczyć jej coś, co pozostawi w niej cudowne wspomnienia i emocje?

Taki upominek, który wyrazi uczucia, jakimi ją darzysz i pokaże, że dbasz o nią i chcesz, żeby była szczęśliwa. Tutaj także z pomocą przychodzą vouchery. W zależności od upodobań i potrzeb Twojej mamy, możesz wybrać bon, który zadba o jej relaks, wypoczynek, zdrowie albo urodę.

Chcesz, aby Twoja rodzicielka odpoczęła od codzienności w komfortowych warunkach? Wręcz jej bon na wizytę w salonie masażu, gdzie będzie mogła wybrać dla siebie nie tylko masaż klasyczny, ale także tajski, czekoladowy lub masaż gorącymi kamieniami. Relaks na wysokim poziomie zapewni jej także wyjazd do SPA. Świetnym pomysłem na prezent dla mamy są także vouchery na różnego rodzaju zabiegi pielęgnacyjne, takie jak bon na manicure i pedicure, wizyta w salonie fryzjerskim lub usługi kosmetologiczne, na przykład mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny lub lifting twarzy.

Prezent na święta dla taty

Kwestia prezentu dla taty wydaje się być jeszcze prostsza niż wybór prezentu dla mamy. W końcu powszechnie wiadomo, że mężczyźni kochają praktyczne i uniwersalne upominki. Dlatego zawsze cieszą się z kolejnego krawata lub kilku par skarpet. W tym roku jednak postaramy się wspólnie z Tobą, znaleźć oryginalny prezent na święta dla niego, którym z pewnością zaskoczysz swojego ojca. Wśród przygotowanej przez nas listy, znajdziesz vouchery, które zadbają o wypoczynek, wygląd i rozrywkę, jakie na pewno pokocha Twój tata.

Masz ojca, który jest fanem motoryzacji i szybkiej jazdy? W takim razie doskonałym prezentem dla niego będzie bon na jazdę sportowym samochodem, przejażdżkę autem do OFF ROADu albo jazdę gokartem. Dreszczyk emocji zapewni też lot paralotnią, pływanie skuterem wodnym lub ekstremalna wizyta na profesjonalnej strzelnicy. Jeśli Twój tato bardziej niż adrenalinę, lubi dobrą rozrywkę, to podaruj mu voucher na lekcje golfa, wycieczkę po świecie wirtualnej rzeczywistości czy wejściówkę do teatru. A kto powiedział, że mężczyźni nie mogą dbać o urodę i sylwetkę? Jeśli chcesz zadbać o wygląd swojego taty, podaruj mu karnet na siłownię lub voucher na zabiegi pielęgnacyjne dla panów.