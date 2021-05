Uniwersalny pilot do telewizora – czy jego model ma znaczenie?

Czym jest pilot uniwersalny?

Pilot uniwersalny to urządzenie, które pozwala sterować sprzętem RTV w domu, między innymi dekoderem, telewizorem czy odtwarzaczem DVD. Na rynku znaleźć można modele, które zapewniają dodatkową obsługę na przykład oświetlenia! Uniwersalny pilot do telewizora wystarczy odpowiednio zaprogramować, aby cieszyć się zdalnym sterowaniem wszystkich urządzeń RTV w jednym pomieszczeniu. Co zrobić, kiedy dekoder działa równocześnie z odtwarzaczem DVD i telewizorem? Z którym urządzeniem sparuje się pilot? Co ciekawe, to nie on decyduje, a użytkownik, który przy pomocy kilku przycisków może zmieniać odbiornik – to proste i intuicyjne, przede wszystkim wygodne rozwiązanie.

Pilot programowalny vs. pilot inteligentny

Pilot programowalny to taki, który ma fabrycznie zapisane podstawowe urządzenia RTV (telewizor, dekoder, odtwarzacz DVD itp.) i bez problemu je obsługuje. Pozwala zamienić kilka pilotów w jeden, co na pewno jest rozwiązaniem wygodniejszym. Istnieje jednak pilot do telewizora, który oferuje coś więcej od modelu programowalnego, jest nim inteligentny pilot uniwersalny, czym się wyróżnia? W przypadku egzemplarza do zaprogramowania mamy do dyspozycji tylko kilka podstawowych kodów, które na przykład pozwolą na obsługę urządzeń RTV w Twoim domu. Jednak w przypadku gdy zdecydujesz się kupić nowy sprzęt, stary pilot uniwersalny może nie czytać tego urządzenia! W modelu inteligentnym takiej sytuacji nie będzie, bo ten pilot ma bardzo rozbudowaną bazę kodów, co więcej ma wolne miejsce w pamięci, co pozwala zapisywać ewentualne nowe kody. Pilot One for All to także ciekawy, często bardzo nowoczesny design, co dla wielu może mieć znaczenie. Z pomocą tego sprzętu możliwa jest obsługa telewizora, dekodera, odtwarzacza Blu-Ray czy nawet klimatyzatora jednocześnie!