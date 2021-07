Uprawnienia do otrzymania dodatku stażowego

Odpowiedź:

Do okresu uprawniającego nauczyciela do dodatku stażowego wlicza się zakończone okresy zatrudnienia.

Uzasadnienie:

Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy oraz inne udowodnione okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze (§ 7 ust. 1 rozporządzenia MENiS z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy). Podstawą zaliczenia okresu zatrudnienia do dodatku za wysługę lat jest zatem poprzedni, a więc zakończony okres zatrudnienia w innym zakładzie.

W opisanej sytuacji nauczyciel będzie podejmował zatrudnienie w innej placówce, która ma zostać jego podstawowym miejscem pracy. Aby zaliczyć tam okres zatrudnienia w obecnej szkole do dodatku za wysługę lat konieczne więc będzie rozwiązanie dotychczasowego stosunku pracy i wystawienie świadectwa pracy – z uwagi na kontynuację zatrudnienia świadectwo wystawia się na wniosek pracownika (art. 97 § 11 Kodeksu pracy). Na tej podstawie zakończony okres zatrudnienia w obecnej szkole będzie mógł być wliczony do dodatku stażowego w nowej placówce. Jeżeli jednak obecna szkoła stanie się dodatkowym miejscem zatrudnienia nauczyciela, to do dodatku za wysługę lat w tej szkole nie będzie wliczał się okres zatrudnienia podstawowego (§ 7 ust. 2 w/w rozporządzenia). Oznacza to, że zakończony okres zatrudnienia w obecnej szkole, który będzie wliczony do dodatku za wysługę lat w nowej placówce, nie będzie liczony po ponownym nawiązaniu stosunku pracy w tej szkole. W ramach tego dodatkowego stosunku pracy nauczyciel będzie nabywał prawo do dodatku za wysługę lat od nowa.

Zapamiętaj!

Dodatek za wysługę lat nauczyciela obliczany jest na podstawie zakończonych okresów zatrudnienia.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. 2014 r., poz. 416 ze zm.) - § 7 ust. 1 2,

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. 2020 r., poz. 1320) – art. 97 § 11.

Dr Dariusz Dwojewski

Ekspert Portalu Oświatowego

https://www.portaloswiatowy.pl/