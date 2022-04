Urządzamy salon w stylu loft - na co zwrócić uwagę?

Jak urządzić dom w stylu loft?

W ostatnich miesiącach dużo mówi się o stylu loft, który króluje na wnętrzarskich salonach i nic nie wskazuje na to, aby jego popularność miała osłabnąć. Jego cechą charakterystyczną jest umiłowanie minimalizmu we wnętrzach, który wbrew pozorom nie oznacza nudy. Wręcz przeciwnie - pozwala zachować odpowiednie proporcje w pomieszczeniach i urzeka swoim estetycznym charakterem. Lofty to także przestronne wnętrza o przemysłowej, pofabrycznej stylistyce, która pobudza wyobraźnię i zachęca do aranżacyjnych eksperymentów.

Urządzając salon w stylu industrialnym, szczególnie ten w bloku, trzeba mieć na uwadze, że nie sposób odwzorować klimatów post fabrycznych przestrzeni “jeden do jednego”. W praktyce nie da się bowiem przerobić głównych elementów konstrukcyjnych w taki sposób, aby uzyskać wysokie sufity czy rozległe przeszklenia mając do dyspozycji mieszkanie zaprojektowane według nowych standardów w budownictwie. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby czerpać inspiracje z nowojorskich loftów i cieszyć się wnętrzem rodem z pierwszych okładek magazynów wnętrzarskich.

Salon w stylu loft - stonowana kolorystyka to klucz do sukcesu

Jednym z najważniejszych aspektów, jakie należy wziąć pod uwagę przy urządzaniu pokoju dziennego w stylu industrialnym jest jego kolorystyka. Jest ona bardzo stonowana, neutralna, dlatego z pewnością przypadnie do gustu miłośnikom klasycznych rozwiązań. Na pierwszy plan wysuwają się: biele, beże, brązy, szarości a także nieśmiertelna czerń.

Takie zestawienie pozwala tworzyć różnorodne połączenia kolorystyczne bez obaw, że będą one nietrafione, tym samym zaburzając estetykę całego pomieszczenia. Warto jednak zaznaczyć, że można pokusić się o wkomponowanie jednego bardziej wyrazistego akcentu kolorystycznego. W tej roli świetnie sprawdzą się ciemne, nasycone barwy, takie jak np. granat, butelkowa zieleń czy śliwkowy fioletowy.

Salon w stylu industrialnym - surowe materiały wykończeniowe

Mówisz loft, myślisz cegła. Rzeczywiście jest to jeden z materiałów wykończeniowych wiodących prym w aranżacjach inspirowanych fabrycznymi przestrzeniami. Warto przemycić go do swojego salonu, dzięki czemu wnętrze błyskawicznie nabierze odpowiedniego wyrazu. Wbrew pozorom nie jest to aż tak kosztowna inwestycja, jak mogłoby się to wydawać. Na rynku znajdziemy wiele zamienników wysokiej jakości, które do złudzenia go przypominają. Warto postawić na nowoczesne panele lub tapety ścienne imitujące cegłę, które są niezwykle łatwe w montażu.

Co oprócz klasycznej cegły? Salon w stylu loft nie może obejść się bez drewna, które urosło już do miana ponadczasowego materiału we wnętrzach. Jego surowy, ale jednocześnie ciepły charakter sprawia, że można wykorzystywać go na wiele sposobów - zarówno jako subtelną dekorację salonu, jak i jego motyw przewodni. W loftach bardzo pożądane są grube belki przebiegające tuż pod sufitem, jednak takie rozwiązanie sprawdzi się jedynie w wysokich pomieszczeniach. Świetną alternatywą okazują się lamele ścienne, które w ostatnich miesiącach stały się gorącym hitem dekoracyjnym. Idealnie dopełniają lofty i jednocześnie wprowadzają do nich pierwiastek przytulności. Świetnie prezentują się np. na ścianie za telewizorem lub za kanapą, tworząc trójwymiarowy efekt WOW.

Urządzając salon w klimatach industrialnych warto pomyśleć również o betonowych powierzchniach. Podobnie jak w przypadku cegły, nie trzeba porywać się na montaż oryginalnego surowca. Świetnie sprawdzą się np. tapety strukturalne, panele ścienne lub lamele imitujące beton. Należy jednak pamiętać o tym, aby zachować zdrowy rozsądek - połączenie wszystkich trzech materiałów, zwłaszcza na niewielkich metrażach może je przytłoczyć i zaburzyć odpowiednie proporcje.

Jakie meble do salonu w stylu loft?

Znalezienie mebli do salonu w stylu loft nie stanowi większego problemu. To, co wyróżnia je na tle innych modeli to nowoczesny minimalizm, obok którego nie można przejść obojętnie. Proste formy to świetna wiadomość dla fanów oszczędności w dodatkach, dla których abstrakcyjne klimaty są dalekie od ideału. W salonie w stylu industrialnym nie może zatem zabraknąć klasycznych regałów z metalowymi wspornikami oraz drewnianymi półkami. Bardzo mile widziane są również niskie stoliki kawowe z metalową ramą i szklanymi blatami. Ciekawym dodatkiem będą również proste, drewniane komody, które mogą pełnić nie tylko funkcje dekoracyjne, ale również przestronnego miejsca do przechowywania drobiazgów.

Doskonale zdajemy sobie sprawę, że oszczędność w doborze mebli w salonie industrialnym może jednak zbyt mocno podkreślić surowy charakter wnętrza. Istnieje jednak skuteczny sposób na jego przełamanie. W praktyce mowa o miękkiej kanapie, która wprowadzi do aranżacji niemałą dawkę przytulności. Jednym z największych hitów ostatnich sezonów są sofy pokryte eleganckim welurem. Jeśli chodzi o jej warianty kolorystyczne - można pokusić się o odważniejsze barwy. Warto zwrócić uwagę na musztardowy żółty lub brudny róż, które może nie wpisują się w standardową kolorystykę loftów, ale mogą stworzyć z nią harmonijną całość.

Jakie dodatki do salonu w stylu loft?

Przysłowiową wisienkę na torcie każdej domowej aranżacji stanowią modne dodatki, które nadają jej ton. W przeciwieństwie do wielu innych stylów aranżacyjnych trzeba pamiętać o tym, aby nie przesadzić z ich ilością. W salonie nie można zapomnieć o miękkim dywanie, który ociepli wnętrze i sprawi, że chodzenie boso już nie będzie kojarzyć się z nieprzyjemnym uczuciem chłodu. Świetnym rozwiązaniem okazują się modele z krótkim włosiem okraszone geometrycznymi wzorami, które idealnie wpisują się w nowoczesne klimaty wystroju.

Bardzo ważnym elementem w loftach jest oświetlenie. Wybór lamp nie można pozostawić przypadkowi, bowiem liczą się detale. Do industrialnego salonu pasować będą wszelkiego rodzaju wiszące bądź stojące lampy na drewnianych nogach. Nad stołem mogą pojawić się także lampy z miedzianymi lub metalowymi kloszami. Nietuzinkowym dodatkiem będą również żarówki zwisające luźno na długich przewodach, które można regulować do woli.

Salon w stylu loft - jak sfinansować remont?

