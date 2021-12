Usługi deratyzacji w Kielcach: w jaki sposób przebiega proces walki ze szkodnikami?

Profesjonalna deratyzacja — działania wstępne

Oczywiście każda firma deratyzacyjna działa nieco inaczej. Poszczególni wykonawcy mają opracowane swoje własne procedury. Niemniej jednak ogólny przebieg jest dosyć podobny. Zwykle deratyzacja pomieszczeń rozpoczyna się od audytu.

Specjaliści pojawiają się na miejscu i oceniają aktualną sytuację. Starają się dowiedzieć, jak duża może być populacja gryzoni. Zastanawiają się również, na jak dużym obszarze musi zostać przeprowadzona deratyzacja. Ostatecznie wybierają najlepszą ich zdaniem metodę.

Później przychodzi czas na wycenę i jej akceptację przez klienta. W ten sposób działa firma Patron Pest świadcząca usługi deratyzacji w Kielcach i okolicach. To wykonawcy, którzy mogą się pochwalić bardzo wysoką skutecznością działania, podejmowanego natychmiast po akceptacji wyceny.

Właściwa deratyzacja pomieszczeń

Działania mające na celu usunięcie gryzoni, polegają na rozłożeniu w odpowiednich miejscach środków deratyzacyjnych. Mogą to być środki mechaniczne lub chemiczno-biologiczne. Te pierwsze to zwyczajne pułapki ze środkiem wabiącym, które likwidują poszczególne osobniki.

Natomiast środki chemiczno-biologiczne to trutki, mogące występować w rozmaitych formach. Popularne są kostki, ale też granulaty, pasty czy ziarna. Następnie po zastosowaniu odpowiednich środków, przychodzi pora na oczekiwanie. Firma deratyzacyjna powinna na bieżąco obserwować wyniki swoich działań. Zwykle po kilku dniach dochodzi do oceny działań. Zapada wtedy decyzja, czy deratyzacja musi zostać powtórzona. Czasami bowiem okazuje się to konieczne.

Obowiązkowa deratyzacja, czyli kiedy trzeba ją wykonać

Wydawałoby się oczywiste, że deratyzacja w Kielcach (lub innym mieście) jest wskazana wtedy, kiedy w budynku rzeczywiście pojawią się gryzonie. Jednak o wiele lepiej jest zapobiegać problemom niż je zwalczać. Dlatego właśnie czasami wskazane, a w wielu sytuacjach wręcz obowiązkowe, jest przeprowadzenie deratyzacji pomieszczeń profilaktycznie. Kiedy obowiązkowa deratyzacja jest faktem?

Zgodnie z literą prawa każdy zarządca budynku jest zobowiązany do zapewnienia lokatorom przyzwoitych warunków sanitarnych. Oznacza to, że deratyzacja powinna być przeprowadzana profilaktycznie co pewien okres. Zwykle zaleca się wykonywać ją co najmniej raz na rok.

Zapewne wiele osób interesuje również kwestia tego, ile kosztuje deratyzacja szczurów. Otóż w dużej mierze jest to zależne od konkretnego wykonawcy, a także zastosowanego środka. Przeważnie stosuje się jednocześnie środki mechaniczne i chemiczne. W efekcie średni koszt deratyzacji w średniej wielkości mieszkaniu to około 400-500 zł. Ostatecznie wydatek może być nieco większy, jeśli będzie trzeba powtórzyć procedurę.