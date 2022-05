Usuwanie znamion w Bielsku-Białej – gdzie bezpiecznie wykonać zabieg?

Usuwanie znamion w Bielsku-Białej to procedura medyczna pozwalająca na pozbycie się zmian skórnych w całości bez obawy o ich nawrót. Przeprowadza ją chirurg, posługując się skalpelem. Ta sprawdzona metoda wiąże się z wysokim poziomem skuteczności i niewielką inwazyjnością. W przeciwieństwie do techniki laserowej umożliwia ponadto wykonanie dokładnego badania histopatologicznego pobranego wycinka. Ono zaś stanowi ostatni etap procesu diagnostycznego. Daje ostateczną odpowiedź na pytanie o charakter wycinanego znamienia i konieczność dalszego leczenia pacjenta (zwłaszcza onkologicznego).

Wskazania do usuwania znamion

Znamiona znajdujące się na skórze człowieka mogą być wrodzone lub nabyte. Bez względu na ich rodzaj sygnałem alarmowym dla pacjenta zawsze powinna być zmiana ich koloru, kształtu i rozmiaru. Istnieje bowiem 5 kryteriów, które umożliwiają rozpoznanie atypowych zmian skórnych, niosących ze sobą ryzyko rozwoju nowotworu złośliwego skóry, czyli czerniaka. Należą do nich: asymetria zmiany, nieregularność brzegów, niejednolity lub niecodzienny kolor, duży rozmiar (zwłaszcza jeżeli średnica znamienia przekracza 1 cm), ewolucja. Pojawienie się tych objawów stanowi bezwzględne wskazanie do odbycia wizyty diagnostycznej. Podczas niej lekarz ocenia charakter zmiany skórnej, a w razie konieczności kieruje pacjenta na dalszą diagnostykę i szczegółowe badania, również te z użyciem dermatoskopu. W większości przypadków zaleca się nawet profilaktyczne usuwanie znamion. W Bielsku-Białej funkcjonuje jedna z filii Centrum Medycznego Galmedic, w której zmiany skórne można usuwać prywatnie – szybko, bez kolejek i skierowania.

Częstym wskazaniem do wykonania chirurgicznego zabiegu są też względy estetyczne i kosmetyczne. Wiele znamion znajduje się w kłopotliwej lokalizacji na powierzchni skóry pacjenta. Narażone są zatem na uszkodzenia mechaniczne podczas zmiany odzieży, bielizny, depilacji i codziennych czynności higienicznych. Częste nadrywanie nawet zwykłych pieprzyków może powodować nawracające infekcje i stany zapalne. Są one trudne do wyleczenia i wpływają w znaczący sposób na pogorszenie wyglądu skóry. Niektóre z brodawek, kaszaków, naczyniaków, włókniaków czy innych zmian mogą być również przyczyną odczuwania wstydu u pacjenta. Nie wszystkie z nich da się zakryć pod odzieżą. Niektóre znajdują się w miejscach widocznych i wpływają na obniżenie poziomu samooceny i pewności siebie chorego. Również z tego względu zaleca się ich usunięcie – defekt kosmetyczny opuszcza wtedy powierzchnię skóry pacjenta raz na zawsze.

Gdzie wykonać usuwanie znamion w Bielsku-Białej?

Pacjentom, u których stwierdzono istnienie wskazań do rozpoczęcia zabiegu, zaleca się korzystanie wyłącznie z klinicznych lub ambulatoryjnych warunków, jakie oferują stacjonarne placówki medyczne. Przeprowadzenie usunięcia znamion wymaga bowiem przygotowania pacjenta, oczyszczenia jego skóry, znieczulenia i zachowania warunków aseptycznych. Są one możliwe do osiągnięcia w gabinecie specjalisty. Usuwanie znamion w Bielsku-Białej w Galmedic wykonują wyłącznie doświadczeni lekarze chirurdzy.

Usuwanie znamion w Bielsku-Białej – przygotowanie pacjenta

Ponieważ podczas chirurgicznego usuwania znamion skórnych dochodzi do przerwania powłok skórnych, należy zadbać o odpowiednią dezynfekcję pola operacyjnego. Pacjent nie musi jednak samodzielnie przygotowywać się do przeprowadzenia procedury medycznej. Zajmą się tym specjaliści. Przed przystąpieniem do zabiegu znamiona skórne są badane, a lekarz zbiera od pacjenta dokładny wywiad medyczny. Na podstawie zebranych informacji specjalista wstępnie określa charakter zmian skórnych. Za pomocą skalpela można usuwać zarówno znamiona o charakterze łagodnym, jak i chorobowym, a nawet nowotworowym. Po pozytywnej kwalifikacji do rozpoczęcia likwidacji znamienia pacjenta kieruje się do gabinetu zabiegowego.

Przebieg zabiegu

W tym momencie personel medyczny przystępuje do oczyszczenia skóry chorego, jej dezynfekcji i znieczulenia. Lekarz podaje środek znieczulający poszczególne partie nerwów odpowiedzialnych za czucie bodźców zewnętrznych. Dzięki niemu zabieg jest dla pacjenta komfortowy i całkowicie bezbolesny. Po upewnieniu się, że osiągnięto odpowiedni stopień znieczulenia pola operacyjnego, chirurg wykonuje niewielkie nacięcie na skórze pacjenta. Cięcie kieruje wokół zmiany skórnej, wycinając ją wraz z niewielkim marginesem zdrowej tkanki. Na powstałą ranę zakłada się szwy warstwowe, które obejmują swoim działaniem tkankę podskórną i skórę. Po zakończeniu zabiegu lekarz wykonuje opatrunek, a wyciętą zmianę przekazuje do laboratorium celem wykonania jej badania histopatologicznego.

Rekonwalescencja

Usuwanie pieprzyków czy innych znamion skórnych metodą chirurgiczną nie wiąże się z długim procesem gojenia rany. Zwykle zasklepia się ona już po upływie kilku tygodni. Na powierzchni skóry tworzy się zatem blizna, której widoczność można łatwo ograniczyć, stosując się do zaleceń lekarskich. Wśród nich prym wiodą opatrunki z silikonem oraz maści i kremy pielęgnacyjne. Gojenie się blizny jest już procesem długotrwałym. Wymaga od pacjenta cierpliwości i stosowania się do zaleceń lekarskich. Powinien on przede wszystkim unikać ekspozycji skóry na promieniowanie UV. Niewskazane są również wizyty na basenie i w saunie. Uszkodzić ranę i późniejszą bliznę może także nadmierne obciążenie i naciąganie skóry.