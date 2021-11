Utylizacja odpadów remontowych - jak należy wywozić gruz w Warszawie i innych polskich miastach?

Wywóz gruzu a przepisy

Wielu remontujących nie zdaje sobie sprawy z tego, że to, w jaki sposób będą obchodzić się z gruzem jest określone w Ustawie[1], a za nieodpowiednie składowanie, przechowywanie czy wywożenie śmieci po remoncie można narazić się na nie konsekwencje karne. Oprócz grzywny, Kodeks Karny przewiduje nawet karę pozbawienia wolności od kilku miesięcy aż do pięciu lat. Tak surowa kara podyktowana jest tym, że śmieci remontowe, jeśli będą składowane niedbale i niezgodnie z przepisami, mogą spowodować uszczerbek dla środowiska naturalnego, a więc i dla ekosystemu oraz zdrowia ludzie i zwierząt.

Jak zatem należy obchodzić się z gruzem? Składować można go tylko w pojemniku do tego przeznaczonym, czyli kontenerze na gruz. Nie dopuszcza się wyrzucania gruzu np. do osiedlowych kontenerów na odpady komunalne. Zgodnie z Ustawą, śmieci należy segregować, a odpady komunalne są zupełnie inną kategorią niż poremontowe. Śmieci komunalne powstają na bieżąco w każdym gospodarstwie domowym i stosunkowo łatwo wstępnie posegregować je na papier, szkło, metal i plastik, odpady bio i odpady zmieszane. Inaczej jest kiedy remontujemy mieszkanie - puszki po farbie z jej resztami w środku, kawałki cegieł i betonu, potłuczone kafle czy armatura łazienkowa - wszystko to zdecydowanie nie powinno trafiać do kubłów na śmieci komunalne. Prawidłowym miejscem docelowym są kontenery na gruz. Co więcej, w świetle przepisów nawet posiadanie praw własności do działki, na której chcielibyśmy składować odpady, nie daje nam na to składowanie przyzwolenia, o ile nie ustawimy na tej działce kontenera. Składowanie śmieci po remoncie na gołej ziemi, nawet jeśli własnej, również naraziłoby środowisko na niebezpieczeństwo, a więc i nas na konsekwencje.

Utylizacja gruzu krok po kroku

Jeśli planujesz prace remontowe lub właśnie jesteś w trakcie ich trwania i potrzebować będziesz kontenera, pierwszym krokiem, który warto wykonać jest kontakt z firmą wynajmującą tego typu kontenery. Wynajem to najlepsza opcja - nie musisz mieć własnego pojemnika na gruz. Gdy remont to kwestia jednorazowo wykonanych prac, których efekty wystarczą na lata i nie planujemy podobnych przedsięwzięć cały czas, to posiadanie kontenera na własność byłoby wręcz problematyczne. Wynajęcie pojemnika to rozwiązanie idealne.

Propozycje ofert na kontenery na gruz w Warszawie czy innych miastach można znaleźć na lokalnych stronach z ogłoszeniami lub skierować się bezpośrednio do znanej lokalnie firmy, np. www.gruzar.pl . Zwykle najlepiej jest zadzwonić na podany numer lub skorzystać z formularza kontaktowego.

Do zamówienia kontenera potrzebne będą takie dane jak: adres jego podstawienia i kontakt do osoby odbierającej kontener pod wskazanym adresem. Czas wynajmu ustala się indywidualnie, zazwyczaj jest to 7 dni kalendarzowych.

Możliwe jest podstawienie kontenera nawet od razu następnego dnia po kontakcie z firmą wynajmującą. Gabaryty pojemnika należy dostosować indywidualnie do potrzeb. Z reguły istnieje możliwość wyboru spośród całej gamy kontenerów, od mini pojemników 1-2 m³ i pojemności do 2 ton, przez średnie kontenery o pojemności kilku metrów sześciennych, aż po duże kontenery, mieszczące aż 6 ton odpadów.

Kiedy czas wynajmu dobiegnie końca, ekipa firmowa odbiera kontener wraz z zawartością. Śmieci transportowane powinny być zawsze na legalnie działające składowisko, gdzie zostaną zabezpieczone, poddane wstępnej segregacji oraz odzyskiwaniu surowców wtórnych.

Ceny za wynajem kontenera zależą od gabarytów kontenera i docelowej lokalizacji. Niemniej, biorąc pod uwagę aktualne przepisy, nie ma możliwości utylizacji gruzu w inny sposób, jak poprzez umieszczanie go w kontenerze i wywóz zgodny z literą prawa, czyli przez osoby uprawnione do wywozu i gospodarowania odpadami.



[1] Dz.U.2020.797 t.j.