Voicebot i sztuczna inteligencja w medycynie - czy sprawdzą się w czasach pandemii?

Boty i voiceboty w telemedycynie

Najczęstszym zastosowaniem technologii w zdalnych usługach telemedycznych są platformy umożliwiające konsultacje z lekarzami w formie wideorozmów. Tego typu usługi oferuje między innymi aplikacja HealthTap, która w czasach pandemii postawiła jednak na rozszerzenie swoich usług i skorzystanie z możliwości, jakie daje dziś sztuczna inteligencja. Używając algorytmu zaproponowanego przez komunikator Messenger, firma postanowiła udzielać swoim odbiorcom rzeczowych, bezpłatnych informacji na temat wybranych kwestii medycznych. Czasami nie mamy możliwości skontaktować się bezpośrednio z lekarzem, szczególnie w uboższych rejonach świata, lub musimy na ten kontakt poczekać i taka aplikacja sprawdza się wtedy jako pierwsze źródło wiedzy.

Jak dokładnie to działa? Aplikacja korzysta z informacji uzupełnianych przez lekarzy, którzy z niej korzystają. Na podstawie objawów podanych botowi, algorytm określa możliwą chorobę. Wstępną diagnozę należy oczywiście potwierdzić z lekarzem.

Podobne zastosowanie można znaleźć w voicebotach, które działają nieco inaczej niż chatbot - odbierają połączenia telefoniczne i udzielają informacji w formie głosowej.

Aktualne trendy wykorzystujące boty w telemedycynie

Wszystkie firmy, w tym również te z sektora telemedycznego, poczuły się w obowiązku, aby usprawnić niektóre ze swoich obszarów działalności w obliczu pandemii. Zdalna opieka zdrowotna stała się niemal normą i oferuje ją dziś większość placówek medycznych.

Tendencję widać w najnowszych badaniach. W 2019 roku zaledwie 11% Amerykanów korzystało z usług telemedycznych. Dziś liczba wzrosła do imponujących 46% i według statystyk stale się podnosi. Sprawdza się to również jako dobre rozwiązanie dla osób, które nie są w stanie opłacić standardowych usług medycznych lub mają do nich ograniczony dostęp, np. z powodu miejsca zamieszkania.

Gdzie najczęściej wykorzystuje się voiceboty?

Voiceboty, choć nie zdążyły jeszcze zawojować branży medycznej, z każdym miesiącem i rokiem zyskują coraz większą popularność. Najczęściej korzysta się z nich podczas potwierdzania, odwoływania lub przekładania wizyt. Dzięki temu z pacjentami nie musi się każdorazowo kontaktować pielęgniarka lub recepcjonistka - voicebot potwierdzi wizytę, odwoła ją lub umówi nowy termin.

Podsumowanie

Telemedycyna ma spore szanse na rozwój - nie tylko z powodu pandemii, ale także przez wzgląd na zmieniające się potrzeby rynku i samych pacjentów. Integralną częścią tych przemian będą z pewnością, boty, voiceboty i inne rozwiązania oferowane przez sztuczną inteligencję. Automatyzacja i optymalizacja niektórych procesów wewnątrz placówek medycznych może okazać się niezwykle istotnym czynnikiem podnoszącym zarówno jakość obsługi klienta, jak i konkurencyjność samej marki. Firmy oferujące sprawne, szybkie i wygodne usługi zostaną zauważone w gąszczu innych, podobnych działalności.