W jakich sytuacjach można otrzymać odszkodowanie za potrącenie?

Kto może otrzymać odszkodowanie za potrącenie?

Potrącenie pieszego albo rowerzysty jest zdarzeniem, które powoduje możliwość uzyskania odszkodowania przez osobę poszkodowaną.

Gdy pieszy lub rowerzysta zostanie potrącony, wówczas duże znaczenie ma to, kto spowodował kolizję albo wypadek. Od wskazania winy zależy to, czy możliwe będzie odszkodowanie za potrącenie.

Odszkodowanie za potrącenie – kiedy można je dostać?

Aby dostać odszkodowanie za potrącenie trzeba przede wszystkim być poszkodowanym w trakcie zdarzenia.

Obecnie potrącenia pieszych czy rowerzystów zdarzają się często, jednak trzeba wskazać, że nie zawsze winnym jest w tym przypadku kierowca samochodu czy innego pojazdu. Przyczyną może być również zachowanie pieszego lub rowerzysty, które będzie niezgodne z przepisami.

Odszkodowanie za potrącenie będzie możliwe do uzyskania w sytuacji, gdy wina sprawcy jest udowodniona, na przykład nie zachował on ostrożności podczas przejeżdżania przez skrzyżowanie, przejście dla pieszych, przejazd rowerowy, przy wyprzedzaniu. Gdy doszło wtedy do potrącenia, wtedy możliwe jest uzyskanie odszkodowania.

Kiedy nie można otrzymać odszkodowania za potrącenie?

Natomiast odszkodowanie za potrącenie nie będzie możliwe do uzyskania w sytuacji, gdy to pieszy albo rowerzysta doprowadzili do zdarzenia albo też przyczynili się do niego.

W przypadku pieszych będzie to między innymi przechodzenie przez drogę na czerwonym świetle, przechodzenie w niedozwolonym miejscu, brak należytej ostrożności, na przykład korzystanie ze smartfona podczas przechodzenia przez przejście dla pieszych.

Rowerzyści natomiast powinni pamiętać o tym, że uzyskanie odszkodowania za potrącenie nie będzie możliwe wtedy, gdy przejeżdżają oni przez przejście dla pieszych na rowerze. Trzeba pamiętać o tym, że przepisy wskazują, by rower był wtedy prowadzony. Przejeżdżać można natomiast przez wyznaczone przejazdy rowerowe.

Do kogo się zgłosić, by uzyskać odszkodowanie za potrącenie?

Aby otrzymać odszkodowanie za potrącenie, konieczne jest przede wszystkim zgłoszenie się do ubezpieczyciela sprawcy. Gdy nie jest on ubezpieczony, rozwiązaniem jest skierowanie pozwu cywilnego do sądu.

Pomoc w uzyskaniu odszkodowaniu za potrącenie oferują również kancelarie prawne. Pełne wsparcie dają wtedy kancelarie odszkodowawcze, które specjalizują się w sprawach o odszkodowania.