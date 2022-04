W jakim stylu urządzić biuro? 5 pomysłów na aranżację

Morze zieleni

Najbardziej spektakularnym przykładem wykorzystania zieleni we wnętrzu biura jest siedziba Amazona w Seattle. Trzy przeszklone kopuły biurowca The Spheres mieszczą aż 40 tys. sztuk roślin! Na tym nie koniec. Między drzewami meandruje wybudowana rzeka, sale konferencyjne kryją się w domkach na drzewie, a szum wodospadu ma za zadanie uspokajać pracowników.

The Spheres to gigantyczny projekt, którego nie są w stanie powtórzyć mniejsze firmy. Można jednak nim się inspirować. Badania dowodzą, że otaczanie się zielenią i naturalnymi elementami ma bardzo pozytywny wpływ na samopoczucie i produktywność. Stąd dobrze, aby w biurze znalazło się możliwie jak najwięcej roślin doniczkowych. Ich zakup nie jest dużym kosztem, a płynące z niego korzyści mogą być ogromne.

Jak w domu

Udomowianie biur to równie silny trend, co wprowadzanie roślin do wnętrz biurowych. Jego popularność znacząco zwiększyła pandemia i upowszechnienie pracy zdalnej. Okazało się, że w minimalistycznych, sterylnych przestrzeniach nie czujemy się najlepiej i zwyczajnie tęsknimy w nich za domem. W efekcie modne stały się projekty, które sprawiają, że biura stają się bardziej przytulne. Pełno w nich foteli i kanap oraz różnego rodzaju tekstyliów – dywanów, poduszek i innych gadżetów, dzięki którym atmosfera w biurze staje się mniej formalna. Jednocześnie przywiązuje się wielką uwagę do ograniczenia hałasu, oświetlenia i jakości powietrza. Chodzi o to, aby pracownicy czuli się docenieni i zaopiekowani.