W jakim wieku założyć konto bankowe dla dziecka?

Kto może założyć konto bankowe dla dziecka poniżej 13 lat?

Dzieci do 13. roku życia nie mają zdolności do czynności prawnych. Oznacza to, że nie mogą same założyć konta bankowego ani decydować o swoich finansach. Takie prawo mają jednak ich opiekunowie, którymi przeważnie są rodzice.

Konto bankowe dla dziecka można założyć:

stacjonarnie - w placówce danego banku,

- w placówce danego banku, online - jeśli rodzic ma dostęp do bankowości internetowej.

Do założenia konta bankowego do 13. roku życia potrzebny jest dowód osobisty lub paszport osoby małoletniej. Dziecko nie musi być wcale obecne podczas podpisywania dokumentów.

Rodzic ma dostęp do

numeru rachunku bankowego,

historii rachunku,

salda konta.

Dodatkowym atutem posiadania konta przez dziecko jest to, że może mieć już swoją kartę płatniczą. Dzięki temu uczy się zarządzać finansami, nie nosi przy sobie gotówki, a rodzice w wygodny sposób mogą mu przelać kieszonkowe. Ci z kolei mają pełen wgląd do salda i historii płatności, możliwość zarządzania kartą online, np. aktywowania, zasilenia, zmiany dziennych limitów transakcji albo unieważnienia karty.

Kiedy można założyć konto bankowe dla dziecka?

Konto bankowe dla dziecka poniżej 13 lat można założyć nawet tuż po jego narodzinach. Dlaczego rodzice zakładają takie rachunki, skoro osoby małoletnie i tak nie mogą z nich korzystać? Początkowo pełnią funkcję wirtualnej skarbonki - to taka inwestycja w przyszłość. W ten sposób dziecko może skorzystać z zebranych pieniędzy w dorosłym życiu. Zgromadzone oszczędności można przeznaczyć na studia, podróże czy wkład własny na mieszkanie.

Gdy maluch zacznie dorastać, konto bankowe dla dziecka stanie się źródłem wiedzy na temat bankowości. Pomoże zrozumieć, na czym polega oszczędzanie i jak można dysponować pieniędzmi.

Jakie konto bankowe dla dziecka wybrać?

Szukasz konta bankowego dla dziecka poniżej 13 lat? Taki rachunek znajdziesz m.in. na stronie: https://www.santander.pl/klient-indywidualny/konta/konto-santander-dla-dziecka-0-12-lat.

W tym przypadku:

prowadzenie konta miesięcznie jest za 0 zł;

nie ma żadnych limitów dotyczących minimalnych wpływów i ich regularności;

przy wpłatach do 3 tys. zł zyskasz oprocentowanie zmiennie w skali roku w wysokości 6% (przy nadwyżce powyżej 3 tys. zł wynosi 0%).

Rodzic ma dostęp do bankowości internetowej po 7 dniach od założenia konta. Jeśli masz już otwarty rachunek, wszystkimi formalnościami możesz zająć się online, co jest niezwykle wygodne i pozwala na swobodne zarządzanie finansami, bez konieczności wychodzenia z domu.