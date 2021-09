Wakacje last minute we wrześniu - dobra pogoda i mało obostrzeń

Turcja leży na pograniczu Europy i Azji. Znajduje to odbicie niemal we wszystkich obszarach życia. Kultura, architektura, kuchnia – wszystko to czerpie co najlepsze z obu kontynentów. Stąd też Turcja to z jednej strony kraj dość bliski Polakom (graniczy z Grecją i Bułgarią), często i chętnie odwiedzany, z drugiej nieco egzotyczny. Wakacje tu będą niezapomnianym przeżyciem pod każdym względem i to niezależnie od tego, czy wybierzemy rejon nadmorski, czy postawimy na urlop w głębi kraju np. w Kapadocji.

Wrzesień w Turcji jest bardzo ciepły. Średnie temperatury są podobne do tych w Grecji.

Jeśli chodzi o obostrzenia, to Turcja przyjęła podobne stanowisko, co Bułgaria. Turystyka jest tu znaczącą gałęzią gospodarki i będzie promowana tak długo, jak to będzie możliwe. Podobnie jak w Grecji, łatwiej jest osobom zaszczepionym.

Chorwacja – spiesz się, jeśli chcesz tu odpocząć

Wrzesień w Chorwacji na pewno będzie ciepły. Średnia temperatura to 25°C. Opady, jeśli się pojawiają, nie trwają długo. Trudniejsza sytuacja jest na chorwackich wyspach w północnej części Adriatyku.

Ogólnie jednak Chorwacja jest dobrym wyborem na wrzesień. Ceny będą niższe, słońce nadal gorące, na plażach i w restauracjach nie uświadczymy tłoku.

Nieco trudniej może być z obostrzeniami związanymi z pandemią. Chociaż gospodarka Chorwacji mocno opiera się na turystyce, rząd tego kraju nie ukrywa, że interesy ekonomiczne nie będą postawione ponad bezpieczeństwem związanym ze zdrowiem. Można się więc spodziewać, że z końcem września liczba obostrzeń zacznie rosnąć. Jeśli więc urlop w Chorwacji, to jak najszybciej. Warto sprawdzić oferty last minute np. w Itace.

Egipt – kierunek dla spragnionych upałów