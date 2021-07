Wakacje w Tanzanii - co warto zwiedzić?

Wyjazd do Tanzanii - na jakie atrakcje możemy liczyć?

Tanzania to nie tylko plaże na Zanzibarze. To również Kilimandżaro, park narodowy Serengeti, Stonetown, Ngorongoro, park narodowy Lake Manyara, Rezerwat Selous, Park Narodowy Gór Udzungwa, Nungwi, Park Narodowy Mahale z Jeziorem Tanganika obok, Arusza i wiele, wiele innych. Te wszystkie obcobrzmiące nazwy stanowią prawdziwą gratkę dla turystów.

Co warto zobaczyć w Tanzanii?

Kilimandżaro to nazwa, którą kojarzy niemal każdy. Ten wulkan będący jednym z najwyższych szczytów świata (5895 m n.p.m.) znajduje się właśnie na terenie Tanzanii. Samotna góra jest położona w parku narodowym Kilimandżaro i nawet jeśli nie zamierzamy się wspinać, i tak warto wybrać się chociaż w jej niezwykle zielone okolice. W drodze na górę najpierw przechodzi się przez pastwiska i lasy tropikalne, potem z kolei przez łąki, kamienne tereny, a na koniec przez zaspy śniegu.

Park narodowy Serengeti

Park narodowy Serengeti stanowi wizytówkę Tanzanii. Rozciąga się on na terenie prawie 15 tysięcy kilometrów kwadratowych. W języku Majów nazwa tego parku oznacza "bezkresną równinę", co dobrze oddaje jego specyfikę. Spotkać tu można mnóstwo dzikich zwierząt, zwłaszcza kopytnych - np. antylopy, zebry, gazele. Od kwietnia w parku ma miejsce ogromna migracja zwierząt (antylopy, zebry), które zbierają się w stada na jego południowym krańcu, a następnie pokonują rzekę Grumeti i przemieszczają się w kierunku rezerwatu Masai Mara w Kenii. Do Serengeti wracają po październiku. W tym parku spotkać można jeszcze lwy, gepardy, bawoły afrykańskie, żyrafy, guźce, małpy. Oprócz zwierząt charakterystyczne są również akacje, które tworzą rzadkie lasy. Znajduje się tu jeszcze jezioro Ndutu i kilka rzek.

Rezerwat Ngorongoro

Rezerwat Ngorongoro oraz krater wulkanu Ngorongoro to kolejny obowiązkowy punkt do zwiedzenia podczas wyjazdu to Tanzanii. Ów krater to największa na świecie kaldera wulkaniczna, która liczy sobie niemal 20 kilometrów średnicy i 600 metrów wysokości. Z uwagi na różnorodność żyjących tam zwierząt i roślin wiele osób określa go jako Arkę Noego. Liczne strumienie i jezioro sprawiają, że krajobraz staje się jeszcze piękniejszy. Na dodatek znajduje się on niedaleko parku narodowego Serengeti! Zobaczyć w nim można również wąwóz Olduvai, który przez dwa miliony lat był jeziorem, obecnie jednak jest rozciągającą się na niemal 50 kilometrów szczeliną. Przez niektórych jest uważana za miejsce narodzin człowieka, a to z uwagi na znajdujące się w niej ślady człowiekowatych sprzed ponad 2 milionów lat.

Osada Nungwi

Osada Nungwi na Zanzibarze to doskonały kierunek dla osób, które wakacje w Tanzanii chcą spędzić na białych plażach przy pięknym morzu. Na plaży można spotkać nie tylko turystów, lecz również miejscowych, którzy chętnie przyjmują gości w małych knajpach, których stoliki są ustawione bezpośrednio na piachu. Zatrzymać się można w którymś z licznych w osadzie hoteli albo w którymś z niewielkich guesthouse'ów.

Stone Town

Stone Town to kolejna atrakcja znajdująca się na wyspie Zanzibar. Jest to stara części stolicy Zanzibaru, która również nazywa się Zanzibar. Co ciekawe, to właśnie tutaj urodził Freddie Mercury. Stone Town powstało w XIX wieku, a nazwę wzięło od licznych kamiennych budynków, które otaczają uliczki tak wąskie, że nie da się jeździć po nich samochodem. Przeplata się tu kultura afrykańska, arabska, europejska i indyjska. Mimo że już samo Stone Town jest zabytkiem, to i tak posiada ono kilka innych - Dom Cudów, port, muzeum, kościół anglikański i dawny targ niewolników.

Arusza

Arusza to jedno z bardziej znanych miast w Tanzanii. Mimo że samo w sobie nie zachwyca, to przebywając w nim, można zobaczyć szczyt Kilimandżaro. Ponadto jest to niezwykle zielony region, który znajduje się nieopodal zamieszkiwanego przez wiele zwierząt parku narodowego Arusza. Na znajdującej się w nim rzece Uso można nawet zorganizować spływ kajakowy.

O czym należy pamiętać przed wyjazdem do Tanzanii ?

Przed wyjazdem do Tanzanii należy pamiętać aby wyrobić wizę to Tanzanii ( eWizę ). Dzięki temu unikniemy wielu problemów na lotnisku. Jest ona obowiązkowa jeżeli chcemy dostać się na terytorium Tanzanii w celach turystycznych a jej ważność to 30 dni od daty wjazdu. Aby wyrobić wizę do Tanzanii nie musimy jednak udawać się osobiście do ambasady a możemy ją wyrobić "online" bez wychodzenia z domu. Wystarczy, że złożymy wniosek na stronie https://tanzanianvisa.com , wniesiemy odpowiednią opłatę a następnie maksymalnie w ciągu 10 dni nasza wiza zostanie przesłana na nasz adres e-mail, który podaliśmy we wniosku. W tym momencie pozostaje nam już tylko jej wydrukowanie i udanie się na lotnisko.

Czy warto zdecydować się na wyjazd do Tanzanii?

Odpowiedź brzmi: oczywiście, że tak. Jest to doskonały kierunek zarówno dla osób, które chcą wypocząć na plaży, jak i podziwiać dziką przyrodę albo poznać niezwykle ciekawą kulturę sympatycznych tubylców.

Źródło: https://tanzanianvisa.com/pl