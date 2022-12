Warzywa mrozoodporne – idealne na zimę

Całkowicie mrozoodporne gatunki warzyw

Najbardziej wytrzymałe gatunki warzyw, które radzą sobie w najniższych temperaturach to:

Pietruszka

Pasternak

Jarmuż

Roszponka

Topinambur.

Są to niezwykle odporne gatunki warzyw, które są w stanie wytrzymać bardzo niskie temperatury. Warunkiem jest jednak, aby ziemia nie była zamarznięta. Dlatego warto wykonać dodatkowe okrycie ziemi na przykład z grubej warstwy liści lub ewentualnie agrowłókniny. Doskonałą izolację podłoża gwarantuje także warstwa śniegu. Bardzo ciekawą rośliną jest także jarmuż, który nazywany jest klasycznym warzywem zimowym. Dla dobrego wzrostu preferuje chłód. Jest to idealne źródło witamin oraz składników odżywczych podczas zimy. Bardzo odporny jest także pasternak, który może przetrwać na grządkach do wiosny. Warzywa mrozoodporne mogą uzupełniać dietę w okresie zimy we wszystkie niezbędne dla zdrowia witaminy, minerały a także związki odżywcze.

Warzywa mrozoodporne wyróżniają się wysokimi walorami smakowymi, prostą uprawą, a także wyjątkową odpornością na niekorzystne warunki zewnętrzne. Bardzo ważne jest jednak, aby w czasie bezśnieżnej oraz mroźnej zimy dodatkowo zabezpieczyć warzywa przed niskimi temperaturami. Idealną osłoną jest włóknina. Istotne jest także stanowisko na warzywnik zimowy, które warto przygotować znacznie wcześniej. Podłoże musi być oczyszczone z chwastów, a także roślin uprawianych w okresie lata i jesieni. Warto zastosować dodatkowo nawozy postasowe oraz fosforowe, ewentualnie kompost. Należy natomiast unikać nawożenia azotem. Niewielkim nakładem pracy można cieszyć się wyjątkowym smakiem warzyw, nawet w okresie intensywnej zimy.